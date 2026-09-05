Poutine rencontre des envoyés américains au Kremlin pour de nouvelles discussions sur la fin de la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré samedi au Kremlin les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner pour de nouvelles discussions sur la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine.



La réunion, qui a duré plus de trois heures à huis clos, s'est terminée sans annonce de percées majeures. Le conseiller de Poutine pour la politique étrangère, Youri Ouchakov, l'a qualifiée de constructive, franche et utile aux journalistes après coup, sans toutefois évoquer de résultats concrets. Witkoff et Kushner sont attendus à Kiev dimanche.



Ces pourparlers interviennent alors que les deux camps intensifient leurs frappes aériennes. Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont convenu de suspendre les bombardements sur leurs capitales respectives pendant la durée des négociations.



Les efforts de Washington pour mettre fin aux combats ont perdu de leur élan, l'attention des États-Unis étant concentrée depuis six mois sur la guerre en Iran . La dernière visite connue à Moscou de Witkoff et de Kushner, gendre du président américain Donald Trump, remonte à janvier, date à laquelle ils se sont également entretenus avec Poutine au Kremlin.



Premier voyage à Kyiv pour les émissaires américains



Les deux envoyés américains se rendront également dimanche à Kiev, la capitale ukrainienne, pour la première fois depuis le début du processus de paix, ont indiqué des responsables ukrainiens.



Au début de la réunion à Moscou, Poutine a demandé à Kushner et Witkoff de transmettre ses vœux chaleureux et sa gratitude à Trump, et a décrit la situation en Ukraine comme « complexe ». Les forces russes ont lancé une invasion totale de l'Ukraine le 24 février 2022.



« (Le président russe Vladimir) Poutine a ordonné qu'aucune frappe ne soit menée contre Kiev pendant trois jours, à compter de minuit aujourd'hui », a déclaré le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, à l'agence de presse russe TASS.



Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à suspendre les frappes sur Moscou jusqu'à lundi. Il a précisé avoir discuté samedi après-midi avec la délégation américaine à son arrivée à Moscou.



« D’ici samedi soir, ainsi que dimanche et lundi, l’Ukraine est prête à s’abstenir de toute frappe sur Moscou, et nous attendons des Russes qu’ils fassent de même concernant Kiev », a-t-il déclaré.



Selon l'agence TASS, les envoyés américains ont été accueillis à l'aéroport de Moscou par l'envoyé russe Kirill Dmitriev. Ce dernier a partagé des photos de sa rencontre avec la délégation américaine à leur descente d'avion, accompagnées de la légende : « Bienvenue à Moscou, artisans de la paix. »



À l'issue des entretiens au Kremlin, Ouchakov a qualifié les discussions de constructives et menées dans un climat de confiance et d'ouverture maximales. Il a indiqué que Moscou avait présenté son analyse approfondie de la situation sur le terrain en Ukraine, tout en précisant que la conversation ne portait pas uniquement sur l'invasion russe.



« Les questions économiques et les projets communs potentiellement importants et mutuellement avantageux pour la Russie et l'Amérique ont été discutés en détail », a-t-il déclaré.



Le processus de paix est au point mort



Face à l'impasse des efforts de paix, la Russie a intensifié ses attaques contre Kiev et d'autres villes, menant des bombardements incessants qui se prolongent jusqu'en plein jour, profitant du manque de systèmes de défense aérienne en Ukraine.



Vendredi, un drone russe a frappé l'un des bâtiments gouvernementaux les plus importants de Kyiv : le siège du Service de sécurité ukrainien (SBU), l'une des agences impliquées dans les opérations de frappe en profondeur en Russie.



Les frappes à longue portée menées par l'Ukraine ont touché des installations militaires russes, des raffineries de pétrole et des plateformes de commerce électronique, cherchant à saper l'effort de guerre et l'économie du Kremlin, ainsi qu'à faire ressentir aux citoyens ordinaires les conséquences de la guerre.



Zelenskyy établit un lien entre les frappes russes et la visite des envoyés



La guerre aérienne entre la Russie et l'Ukraine s'est intensifiée , les troupes peinant à progresser le long des 1 250 kilomètres de front. La Russie utilise depuis peu des drones à réaction rapides , et le hurlement incessant des sirènes d'alerte aérienne fait désormais partie du quotidien à Kiev.



Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, Zelensky a déclaré que la Russie avait mené des frappes nocturnes contre les aéroports internationaux de Kyiv et de Boryspil, et a lié cette attaque à la visite américaine prévue.



« De toute évidence, ces frappes russes sur les aéroports sont une réaction aux discussions et aux préparatifs concernant l’éventualité d’un vol américain vers l’Ukraine », a-t-il déclaré.



« Nous avons pris note de cette initiative russe et, la semaine prochaine, nous adapterons nos opérations en conséquence concernant l'espace aérien russe, devenu dangereux du fait de la présence de nos drones et missiles. Bien entendu, il n'y a et il n'y aura aucune menace diplomatique de notre part. »

Des frappes russes ont tué plusieurs civils en Ukraine



Des attaques russes ont fait cinq morts et cinq blessés dans une usine de la région de Dnipropetrovsk, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré Oleksandr Hanzha, chef de l'administration militaire locale. Il a précisé que les victimes étaient des employés du site.



« Un serrurier, un électricien, un plombier et un mécanicien. Des gens exerçant des professions pacifiques. Ils faisaient simplement leur service. Ils faisaient leur travail lorsque des missiles ennemis ont mis fin à leurs jours », a-t-il déclaré.



Un homme de 62 ans a été blessé et plusieurs maisons ainsi qu'un immeuble d'appartements ont été endommagés lors d'une attaque distincte survenue dans le district de Nikopol, dans la région, a déclaré Hanzha.



Dans un communiqué publié samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir mené des frappes contre deux usines métallurgiques de la région, les décrivant comme « d'importants fournisseurs de produits métalliques pour la production militaire ukrainienne ».



La ville de Dnipro et la localité voisine de Pidhorodne ont été parmi les zones touchées. Une personne est décédée et cinq autres ont été blessées, dont deux hommes hospitalisés dans un état grave, a indiqué Hanzha. Une station-service, un supermarché, une usine, des immeubles d'habitation et des véhicules ont été endommagés. Un sixième civil a été blessé lors d'une attaque dans le quartier de Nikopol.



Un drone russe a également frappé une maison à Tchouhouïv, dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, tuant au moins trois personnes et blessant une femme de 40 ans, a déclaré Oleh Syniehubov, chef de l'administration régionale.



Les victimes étaient une jeune femme de 19 ans, un garçon de 11 ans et un homme de 45 ans. La frappe a détruit un immeuble d'habitation, une dépendance et un garage, a déclaré Syniehubov. Les pompiers luttaient contre un incendie tandis que les autorités locales ratissaient la zone à la recherche d'éventuelles autres victimes.



Deux personnes ont été tuées et une autre blessée samedi lors d'une attaque de drone russe dans le district de Bucha, dans la région de Kyiv (Ukraine), ont indiqué des responsables locaux. Plus tôt dans la journée, le chef de l'administration militaire régionale, Tymur Tkachenko, avait déclaré que deux personnes avaient été blessées lors d'une attaque menée dans la nuit.



Samedi soir, 28 infrastructures réparties dans cinq districts de la région avaient été endommagées, a déclaré Tkachenko. Il s'agissait notamment de bâtiments privés et d'immeubles d'habitation, d'entrepôts, de voies ferrées, d'une exploitation agricole et de véhicules.



Les forces russes ont également bombardé à plusieurs reprises un centre commercial de la région de Mykolaïv, dans le sud du pays, à l'aide de drones durant la nuit, endommageant des commerces et provoquant des incendies, ont indiqué les services d'urgence ukrainiens. Un homme de 72 ans et une jeune fille de 17 ans ont été blessés.



Les équipes de secours intervenant suite à l'attaque ont été contraintes à plusieurs reprises de se replier pour se mettre à l'abri en raison de la menace de nouvelles frappes, et de revenir dès que les conditions le permettaient, ont indiqué les services d'urgence.



L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que la Russie avait lancé des missiles balistiques depuis les régions de Rostov et de Voronej et déployé 167 drones d'attaque dans la nuit. Parmi ces drones figuraient des appareils de type Shahed (dont environ la moitié étaient à réaction), ainsi que des drones Geran et des leurres. La défense aérienne ukrainienne a abattu ou neutralisé 128 drones, selon l'armée de l'air.



Dans la région russe de Belrogod, à la frontière avec l'Ukraine, deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'attaques ukrainiennes samedi, ont indiqué les autorités locales.



Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que ses forces avaient abattu 53 drones ukrainiens au cours de la nuit.