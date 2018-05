Crash d'un avion avec 110 passagers à son bord à La Havane

Un avion loué par la compagnie cubaine Cubana de aviacion à une société mexicaine s'est écrasé dans un champ près des pistes vendredi peu après son décollage de l'aéroport Jose Marti de La Havane, à Cuba, ont rapporté des sources concordantes. 110 personnes étaient à bord de l'avion, a précisé la compagnie propriétaire. Plus tôt, la télévision cubaine avait parlé de 104 passagers. L'équipage de l'appareil était étranger. Trois survivants ont été hospitalisés "dans un état critique" selon un média cubain. Il semble qu'il s'agisse là des seuls rescapés si on en croit le site internet du quotidien Granma: "Trois passagers ont survécu à l'accident. Ils se trouvent dans un état critique et sont déjà hospitalisés".



Un "nombre élevé de victimes"



L'agence d'Etat Prensa latina a fait état d'un "accident" survenu "près de l'aéroport" international, tandis que des sources aéroportuaires et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un Boeing 737 qui prenait la direction d'Holguin (est de Cuba) s'était écrasé peu après son décollage. Une épaisse colonne de fumée s'élevait à proximité de l'aéroport. Fabriqué en 1979 selon le gouvernement mexicain, l'appareil avait passé sa dernière révision en novembre 2017.



Le président cubain Diaz-Canel, qui s'est immédiatement rendu sur place, évoque un "nombre élevé" de victimes. "Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes", a déclaré le président à quelques journalistes présents près du site de l'accident.



BFMTV