Crash de l’hélicoptère de l’armée sénégalaise à Bangui: les explications de la MINUSCA

La mort de trois Casques Bleus sénégalais dans le crash d'un hélicoptère a été enregistrée ce vendredi 27 septembre 2019. Après le communiqué de la Direction des relations publiques des Armées (Dirpa) la MINUSCA a fait une sortie pour apporter des précision.



La mission informe d'abord que c'est un hélicoptère Mi-24 de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), avec à son bord quatre membres de l'Aviation sénégalaise, qui a été victime d'un crash dans la matinée du vendredi 27 septembre à Bouar, dans la préfecture de Nana-Bambéré, lors d'une mission de soutien aux opérations de la Force de la MINUSCA dans ladite préfecture.



"Selon les premiers éléments, cet accident est dû à de mauvaises conditions atmosphériques ayant rendu impossible l'atterrissage", peut-on lire dans le communiqué de la MINUSCA qui ajoute que: "Sur les quatre membres de l'équipage, trois ont trouvé la mort sur place. Le quatrième est dans un état jugé critique et actuellement évacué à l'hôpital, pour des soins intensifs".



"Cet accident illustre une fois de plus les risques encourus par les casques bleus dans leur engagement sur terrain, souvent au péril de leur vie", a rappelé le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, qui salue l’engagement du Sénégal aux efforts de stabilisation de la RCA.



La MINUSCA a présenté ses condoléances émues et attristées aux familles et proches des victimes, ainsi qu’au Sénégal tout entier. La mission souhaite un prompt rétablissement aux blessés.