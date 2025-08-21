Création d’entreprises : une chute de 30,7% enregistrée au deuxième trimestre 2025

Le dynamisme entrepreneurial sénégalais montre des signes d'essoufflement. Selon le dernier rapport de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd), les immatriculations au NINEA ont enregistré une baisse spectaculaire de 30,7% au deuxième trimestre de l'année 2025, passant de 28 401 à 19 686 nouvelles entités. Sur un an, la tendance reste négative avec un recul de 12,2%.

Aminata Diouf

