Création du Cercle des Administrateurs Publics (CAP) pour accompagner la modernisation de l'administration sénégalaise

Le Cercle des Administrateurs Publics (CAP) a été officiellement créé ce samedi 12 octobre 2024. Cette nouvelle association regroupe les présidents des conseils d’administration, des conseils de surveillance et des conseils d’orientation, avec pour objectif d'accompagner les pouvoirs publics dans la modernisation de l'administration publique sénégalaise.



Le CAP est aussi un cadre de réflexion, d’échanges, d’impulsion d’idées et de mobilisation des énergies nécessaires à la conduite des politiques publiques a pour Objectifs spécifiques de :



- Promouvoir le renforcement de capacités de ses membres ;

- Partager les règles et les bonnes pratiques dans la gouvernance des établissements publics ;

- Vulgariser les politiques publiques du gouvernement pour apporter la bonne information aux populations et contribuer à leur appropriation par toutes les parties prenantes ;

- Constituer une source de propositions et d’initiative pour les pouvoirs publics ;

- Soutenir la modernisation et la bonne gouvernance dans les établissements publics.



Président d’honneur

Habib SY

PCA SENELEC



Président :

Lansana Gagny SAKHO

PCA APIX



Vice Président

Doudou Gnagna DIOP

PCA SAPCO



Secrétaire général

Ngouda Mboup

PCA Port Autonome de Dakar



Secrétaire général adjoint

Adama Diawara

PCA ASER



Trésorier :

Bassirou Mbacke

PCA Banque Agricole



Commissaire aux comptes :

Mamadou Goudiaby

PCA Dakar Dém Dikk



Chargé de la Communication

Cheikhna Beye

PCA RTS



Chargé de la communication adjoint

Outhmane Diagne

PCA FERA



Chargé des relations extérieures :

Mamadou Aliou Diallo

PCA SIRN



Chargé de la formation :

Babel Thiam

PCA Fonds Micro Finance



Chargé des projets

Mbaye Sylla Khouma

PCA ISRA