Crédit hôtelier touristique: le ministre du Tourisme en visioconférence avec les acteurs ce mardi 28 avril

Les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration qui souhaitent participer à la réunion, peuvent s'adresser au Chef du service régional du tourisme au sein de la Gouvernance.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens sera en réunion ce mardi 28 avril 2020 avec les acteurs tous les Services régionaux du Tourisme et les acteurs établis dans les différentes régions du Sénégal.La rencontre qui se fera, via une vidéoconférence, permettra un échange interactif entre monsieur Alioune Sarr et les acteurs qui sont sous sa tutelle et qui sont concernés par le Crédit hôtelier touristique renforcé d'une dotation de 15 milliards Fcfa pour subvenir aux besoins des acteurs du Tourisme, comme l'indique le communiqué publié sur le compte Twitter du ministre Alioune Sarr.