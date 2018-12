Crédit mutuel du Sénégal: ces éléments qui disculpent Mbaye Dionne

La nomination du directeur général adjoint du Crédit International comme nouvel administrateur provisoire du Crédit mutuel du Sénégal (CMS), sème la zizanie au sein de ce fleuron de la micro-finance. Certains travailleurs qui s’opposent à la décision prise par le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Bâ, soutiennent que Mbaye Dione a été cité dans une affaire de détournement de fonds à la mairie de Ngoundiane. Pire, ils dénoncent le fait que ce dernier ait bénéficié dans cette affaire, depuis décembre 2017, d’un non-lieu total.



Selon « Source A», les enquêtes effectuées librement par les différents juges ont attesté qu’aucun centime n’a été détourné par Mbaye Dionne et que toutes les dépenses visées par l’enquête de la gendarmerie et le Procureur de Thiès sur toute sa gestion, étaient régulières, transparentes et justifiées ».



Le journal souligne « également, qu’en 2015, aucun acteur politique du Pouvoir comme de l’Opposition n’avait mis à la disposition du maire de Ngoundiane le plus petit franc, ou le moindre mètre carré de titre foncier dans le cadre de ce cautionnement».



«Contrairement à une certaine idée répandue, à l’époque, ce sont des amis au maire de Ngoundiane qui avaient cautionné pour ce dernier, en attendant que la Justice fasse son travail. Ses amis avaient, ainsi, mis à la disposition de Mbaye Dionne des biens mobiliers et financiers pour faire face à ce que beaucoup assimilaient à un complot politique», informe la même source.



A noter que Mbaye Dionne succède à Alioune Ndiaye à la tête de l’Administration provisoire. Ce, après une vingtaine d’années dans deux banques du Sénégal, dont la Société générale des banques du Sénégal.