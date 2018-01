Crépin Diatta : «Une sélection en équipe nationale A serait un bonus pour moi »

Classé deuxième derrière le Zambien Patson Daka et devant le Malien Salam Guiddou lors du CAF AWARDS, Crépin Diatta avoue être très satisfait. «On était trois (3) jeunes en lice pour décrocher le prix. C’est une source de motivation. Nous sommes encore jeunes. Il faut qu’on continue à travailler pour nous améliorer. Le futur peut être meilleur », a lancé le vice-champion d’Afrique des U20.



Le gamin pourrait faire partie des joueurs qui seront sélectionnés par le coach Aliou Cissé, lors de la prochaine Coupe du Monde Russie 2018. Ce qu’il n’ignore pas. Toutefois, il n’en fait pas une obsession : «je ne suis pas pressé. Je continue à travailler et à être performant. Je pourrais rejoindre l’équipe nationale A, c’est un rêve pour moi. Une sélection avec l’équipe nationale A serait un bonus pour moi ».



Après avoir signer il y a quelques jours un contrat avec le club belge FC Bruges, l’international sénégalais dit continuer son apprentissage : «je suis un jeune joueur et je continue mon apprentissage. Bruges va me permettre de gagner en expérience, de mieux maitriser le milieu du professionnalisme. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de club derrière moi. Je ne privilégie pas l’argent. Je pense d’abord à ma carrière.

Ce qui compte pour moi c’est d’être dans un club ou j’ai du temps de jeu. Je ne veux pas brulé les étapes. J’ai le temps pour rejoindre un grand club à l’avenir».



Concernant, la deuxième place de Sadio Mané, le nouveau sociétaire de Bruges avoue que : «c’est parce qu’il a travaillé dur. J’ai la chance d’etre aux cootés de joueurs comme Sadio Mané, Mouhamed Salah et Aubaméyang. Cela me motive d’avantage».