Cri de cœur du collectif des Sénégalais bloqués en France par la pandémie du COVID 19

Le collectif des Sénégalais bloqués en France par la pandémie du COVID 19 a lancé un cri de cœur au président Macky Sall, l’appelant à les sortir de cette situation de cette situation difficile.



« En ce début du mois béni de ramadan, nous voudrions d’abord féliciter la communauté musulmane du Sénégal et solliciter ses prières afin qu’Allah SWT nous préserve tous des méfaits de ce nouveau virus », lit-on dans la note.



« En cette période difficile de pandémie mondiale, nous adressons nos vifs remerciements et encouragements pour les actions mises en œuvre par le gouvernement sénégalais et exhortons le peuple sénégalais à observer les recommandations sanitaires qui nous permettront d’enrayer rapidement la propagation du COVID 19 », ajoute le document.



A l’orée de notre septième semaine de confinement strict en France, ils adressent au Président de la République Macky SALL, une demande solennelle de rapatriement au Sénégal.



En effet, ils disent être de situations dramatiques diverses et variées :- Une importante partie d’entre nous se trouve désormais en situation irrégulière en France car nous étions venus ici, pour une large majorité avec des visas de court séjour, Une frange importante de notre collectif ne dispose plus de moyens de subsistance.



"Nous risquons tous de nous retrouver à la rue si la fermeture de l’espace aérien sénégalais devait se prolonger ; Nos activités économiques sont sérieusement menacées par cette arrêt brutal dont on ne maitrise plus l’issue ; L’éloignement de nos familles nous impose à tous une souffrance psychologique dangereuse pour notre équilibre psychique.



Le collectif dit faire cette demande en toute responsabilité et en acceptant d’ores et déjà de se plier à toutes les mesures préventives de test et de quarantaine dès notre arrivée au Sénégal. « Nous sommes d’ailleurs prêts à participer financièrement à la prise en charge des frais que ce rapatriement nécessiterait ».



« A l’image de pays comme la France, les Etats-Unis et même la Gambie, qui ont organisé avec succès des opérations de rapatriement de leurs ressortissants qui le souhaitaient, nous gardons l’espoir que nos autorités politiques, au premier rang desquelles son excellence le Président Macky SALL, que tout ce qui est humainement possible sera fait pour nous sortir de cette situation très difficile », conclut la note.