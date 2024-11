Crimes contre des journalistes: des cas toujours recensés au Mali et au Burkina Faso

L'exil est probablement ce qui a sauvé la vie du journaliste malien Malick Konaté. En 2022 à Bamako, deux individus cagoulés ont brisé les vitres de son véhicule. Il n'était pas à bord du véhicule, mais le message était clair.



Son confrère Birama Touré de l'hebdomadaire Le Sphinx n'a pas eu la chance de partir à temps. Depuis plus de huit ans, il est porté « disparu ». La justice malienne a ouvert une enquête, mais elle n'avance vraiment pas.



À côté du Mali, au Burkina Faso, le sort de quatre journalistes locaux inquiète. Pour Reporters Sans Frontières, selon toute vraisemblance, « ils seraient aux mains des militaires ».



Un journaliste enlevé, un autre disparaît

L'un d'eux s'appelle Serge Oulon, c'est le directeur de publication du journal L'Événement. Un proche de la junte a porté plainte contre lui pour « diffamations et injures publiques ». Le 24 juin dernier, jour du procès, il ne s'est pas présenté pas au tribunal.



On apprend alors qu’il a entre temps été littéralement enlevé, selon plusieurs sources, par des membres présumés de l'Agence nationale de Renseignements (ANR). Selon deux de ses proches, il aurait subi des traitements physiques dégradants.