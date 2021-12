Criminalisation des LGBT+ au Sénégal: la proposition de loi déposée sur la table de l’Assemblée nationale

La proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité est prête depuis samedi dernier et va être déposé sur la table de l’Assemblée nationale dans la semaine. Le collectif "And Sam Jikko Yi" et les autres initiateurs de la proposition de loi demandent la modification de l’article 319-3 du Code pénal, en remplaçant le terme “actes contre nature” par lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilés.



Les personnes reconnues coupables seront punis de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, sans possibilité de bénéficier de circonstance atténuantes.



Babacar Mboup et compagnie peuvent déjà compter sur Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Diéye, Aliou Souaré et Moustapha Guirrassaly pour défendre ledit projet de loi.