Crise Israël-Liban : la Côte d’Ivoire décide du rapatriement de son corps diplomatique et de ses ressortissants

Le Directeur de Cabinet du ministère des Affaires Etrangères, Monsieur Kanté Kouassi Joachim en compagnie du Directeur général de Diaspora, Docteur Gaoussou Ouattara, était au lever du jour de ce samedi 26 octobre 2024, au salon ministériel de l'aéroport Félix Houphouët Boigny pour l'accueil d'une délégation d'ivoiriens résidant au Liban.



A la suite de la crise qui secoue le moyen orient, et de la montée de la tension entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah du Liban, l'Etat de Côte d’Ivoire sur instructions du Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara a décidé du rapatriement de ses ressortissants et du corps diplomatique résidant au Liban.



A la tête d'une délégation d'une douzaine d'ivoiriens, composée en grande partie du personnel diplomatique, l'ambassadeur Christophe Kouakou a exprimé toute sa joie a l'endroit du Président de la République et de son gouvernement qui ont mis tout en œuvre pour leur retour au pays.



Bien avant lui, le Directeur de Cabinet du ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur a salué cette initiative du Président de la République qui a instruit le chef de la diplomatie ivoirienne, S.E.M Léon Kacou ADOM aux fins d'organiser le retour de la diaspora ivoirienne du Liban.



Il a toute fois précisé que cette opération de rapatriement des Ivoiriens du Liban concerne une centaine de ressortissants vivant au Liban, dont 60 d'entre eux ont manifesté la volonté de retourner au pays.



Le ministère des Affaires Etrangères avait déjà, le vendredi 25 octobre 2024, organisé le retour volontaire d'une vingtaine d'Ivoiriens résidant au Liban avant l'arrivée du corps diplomatique ce samedi 26 octobre.



Le Directeur de Cabinet a noté par la suite que tout est mis en œuvre par le Gouvernement ivoirien à travers son ministère des Affaires Etrangères pour le retour de l'ensemble de tous les Ivoiriens désirant rentrer au pays, rapporte Abidjan.net