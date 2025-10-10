Crise Sociale à AIBD.SA : les travailleurs dénoncent le retards des salaires d’octobre

Le Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) dénonce une « situation scandaleuse » à AIBD.SA,(Aéroport International Blaise Diagne S.A), où les agents n'ont toujours pas été payés ce 10 octobre. En pleine période de rentrée scolaire, cette situation plonge de nombreuses familles dans une « détresse inacceptable » et menace la stabilité de l'entreprise.



Le couperet est tombé pour les employés de l'AIBD.SA. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) a fustigé le non-paiement des salaires d'octobre 2025, qualifiant cette situation d'« énième forfaiture » venant s'ajouter à la « confiscation » des acquis sociaux.





Le SYTAS souligne la gravité du calendrier « en plein milieu de la rentrée scolaire, des pères et mères de famille se retrouvent dans l'incapacité de couvrir les besoins fondamentaux de leurs enfants (fournitures, inscriptions, transport, nourriture) ». « Alors que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, des pères et mères de famille dévoués au service de nos aéroports internationaux se retrouvent incapables de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants : fournitures, inscriptions, transport, nourriture... Pire encore, les banques commencent à suspendre les avantages et à couper les lignes de crédit de nombreux agents, plongeant les familles dans une détresse inacceptable », ont-ils fustigé.





Le syndicat alerte sur les conséquences bancaires immédiates. « Les banques commencent à suspendre les avantages et à couper les lignes de crédit de nombreux agents, plongeant les familles dans une détresse inacceptable », peut-on lire dans leur déclaration.



Ces travailleurs, interpellent la Direction générale de l'AIBD.SA sur sa « responsabilité sociale » et le « mépris » affiché. Le SYTAS a également lancé un appel solennel aux autorités étatiques notamenet le ministère des Finances et du Budget ainsi que le ministère des Transports Aériens. Ils les exhortent à « prendre leurs responsabilités pour rétablir sans délai la situation et garantir le paiement immédiat des salaires ».



Le syndicat s'interroge sur « comment peut-on expliquer qu'une société stratégique comme AIBD.SA, symbole du développement du pays, soit incapable de payer à temps ses travailleurs ? »



Tout en affirmant rester attaché au dialogue social, le SYTAS rappelle que « la dignité des travailleurs n'est pas négociable » et que ces employés font tourner « jour et nuit, un outil national vital ». En l'absence de régularisation rapide, le SYTAS a annoncé se réserver le droit de prendre « toutes les dispositions légales et syndicales nécessaires, y compris le recours à la mobilisation générale ».