Crise à l'ASBEF: le Parquet de Dakar ouvre une information judiciaire pour détournement de fonds sur la très contestée Directrice

Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds et voies de fait contre Myriam Makéba Mingou, Directrice exécutive de l'Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial (ASBEF), suspendue de ses fonctions après un audit, rapporte Libération.



La même information vise Adjaratou Khady Ndaw Sy (présidente nationale destituée) et Lat Dior Diouf (présidente de l’antenne de Kaolack) pour « faux et usage de faux ». Le dossier a été confié au premier cabinet d’instruction», ajoute le journal dans sa livraison de ce samedi.



Vendredi, le mouvement Actions Jeunes de l'Asbef est sorti dans la rue pour informer et sensibiliser l’opinion sur la crise institutionnelle qui menace l’existence de l’ASBEF depuis bientôt une année. Ils ont marché pacifiquement pour exiger le départ de la Directrice Exécutive, Myriam Makéba Mingou.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik le 06 février, les jeunes de l'Asbef ont informé que le contrat de Mme Mingou est arrivé à son terme le 02 Janvier 2020, et depuis son licenciement lui a été signifié par le Comité Intérimaire de Gouvernance.