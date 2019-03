Crise alimentaire : plus de 375.700 Sénégalais risquent la famine entre juin et août 2019

Connu pour ses analyses économiques qu’il fournit à de nombreux pays dans le monde, l’Institut EIU alerte les autorités sénégalaises d’une crise alimentaire en phase qui guette le pays si des mesures urgentes ne sont pas prises rapidement.



En effet, dans son analyse du mois d'octobre 2018, le cadre harmonisé de l’EIU avait prévenu qu’environ 94.500 personnes seraient en phase 3, c’est-à-dire en phase de crise alimentaire et avait soutenu que durant le mois de novembre, ce chiffre avait considérablement augmenté.



Pis, il avait souligné que les populations en phase 3 pourraient augmenter et atteindre plus de 375.700 entre juin et août 2019, si aucune mesure d’atténuation n’est prise.