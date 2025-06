Saint-Louis : Un quinquagénaire accusé de tentative de viol sur une adolescente de 17 ans

A. Seck, un homme de 50 ans, a été déféré au parquet de Saint-Louis pour « attentat à la pudeur avec violence et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. » Il est accusé d'avoir tenté de violer A. Ka, une jeune fille de 17 ans, dans le quartier Bango.



La victime a déposé une plainte auprès du commissariat central de Saint-Louis, affirmant qu' « A. Seck l'avait attirée à son domicile et agressée après son refus de céder à ses avances. » Elle a déclaré face aux enquêteurs « avoir reçu des coups de poing au visage et des coups de pierre à la poitrine, parvenant à s'échapper. » Pour étayer ses dires, la jeune fille a présenté n certificat médical attestant d'une ITT de 15 jours.



A. Seck a contesté cette version, expliquant que « la jeune fille était venue chez lui pour lui demander de l'argent et qu'une altercation avait éclaté, entraînant une chute dans les escaliers. »





L'enquête est en cours.