Assemblée nationale : le projet de budget 2027 du ministère de la Jeunesse et des Sports rejeté en commission

Les députés membres de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, n’ont pas adopté à la majorité le projet de budget 2027 du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ce jeudi 12 novembre 2026. Défendue par la ministre Djirèye Clotilde Coly, cette enveloppe financière est arrêtée à 35 327 104 801 FCFA aussi bien en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.



Ce montant accuse une diminution de 4 988 963 292 FCFA par rapport à l’exercice 2026 qui s’élevait à 40 316 068 093 FCFA, soit une baisse de 12,37 % en valeur relative.



Durant les échanges, les parlementaires ont exprimé de vives préoccupations face à cette contraction des ressources allouées au département. Les élus se sont notamment interrogés sur les moyens financiers disponibles pour la mise en œuvre des politiques publiques destinées à la jeunesse, le développement des infrastructures sportives, l’accompagnement des acteurs du sport ainsi que la promotion des loisirs.