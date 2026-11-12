Assemblée nationale : le projet de budget 2027 du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement rejeté en commission

Les députés membres de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à celles du Développement durable et du Développement rural, n’ont pas adopté à la majorité le projet de budget 2027 du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ce jeudi 12 novembre 2026. Défendu par le ministre Cheikh Tidiane Dièye, ce budget est arrêté à 631.631.277.292 FCFA en autorisations d’engagement et à 218.420.642.577 FCFA en crédits de paiement.



Cette enveloppe en crédits de paiement affiche une diminution de 26,4 milliards de FCFA en valeur absolue et de 10,8 % en valeur relative par rapport à l’exercice 2026 qui s’élevait à 244,9 milliards de FCFA. Cheikh Tidiane Dièye a justifié cette contraction financière par l’effort national de redressement des finances publiques.



Durant les débats parlementaires, les élus ont interpellé le membre du gouvernement sur plusieurs chantiers structurants, notamment le Grand Transfert d’Eau (GTE), l’usine de dessalement des Mamelles, l’hydraulique rurale, l’assainissement et la lutte contre les inondations. Plusieurs députés ont aussi dénoncé un manque de sincérité budgétaire, des retards dans la transmission des documents de programmation ainsi qu’un cadrage basé sur une loi de finances rectificative pourtant rejetée.