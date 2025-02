Crise dans l’enseignement supérieur : le SAES décrète 48 heures de grève pour exiger le respect des accords

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) annonce un arrêt de travail de 48 heures les jeudi 13 et vendredi 14 février 2025. Cette décision fait suite à l'inaction des autorités face aux revendications du syndicat, notamment la non-réversion des pensions de retraite aux ayants droit des enseignants-chercheurs décédés, une situation qui perdure depuis près de cinq ans en violation du Code des pensions civiles et militaires.



Dans un communiqué, le Bureau national du SAES appelle ses membres à "suspendre, non seulement les activités pédagogiques : cours, soutenances, délibérations mais aussi toutes participations aux activités administratives et aux formations payantes Le SAES dénonce également le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 janvier 2023, ainsi que l'immobilisme des autorités de tutelle face à la crise que traverse l'enseignement supérieu"r.



Le Syndicat avertit des répercussions de cette situation sur les années académiques 2023-2024 et 2024-2025 et réaffirme son engagement à défendre les droits des familles des enseignants disparus.



Enfin, le SAES invite l'ensemble de ses militants à se mobiliser pour exiger l'application immédiate des accords et la restauration de la dignité des ayants droit.