Crise dans la presse sénégalaise : aucune entreprise n'est épargnée, selon le patron de Dakar actu

La presse sénégalaise traverse en ce moment des temps très difficiles. En raison du paiement du fisc imposé les nouvelles autorités. Cette situation dite de crise a pour conséquences immédiates, la suspension de parution des deux quotidiens sportifs Sunu Lam et Stades édités par le groupe AFRICOME. Le quotidien Vox pop non plus est absent des kiosques ce mercredi 07.



Hier, dans un communiqué la Coordination des associations de presse (CAP) a dénoncé ce qu'elle nomme "une pression multiforme" exercée par les nouvelles autorités sur la presse. cette pression multiforme exercée par l’Etat, sur les entreprises de presse se traduit « malheureusement par la fermeture d’entreprises de presse et conséquemment par la perte subite de dizaines d’emplois, chaque fois qu’un support se déclare en faillite économique (journalistes, techniciens et personnel d’appui), avait souligné la CAP dans son communiqué»



S'exprimant ce 13 heures sur les ondes de la radio Sénégal internationale (RSI), le patron de Dakar actu, Sérigne Diagne s'est exprimé sur cette crise qui gangrène depuis des années la presse sénégalaise. "Au Sénégal, les entreprises de presse sont déficitaires. Et cela date de plusieurs années. C'est la situation économique du pays. Pour les entreprises de presse, la plupart des revenus viennent de la publicité et ce sont les entreprises qui la donnent aux médias. Et ce qu'on constate c'est beaucoup d'entreprises ne prennent plus de publicité", a expliqué monsieur Diagne.



Comme toutes les autres entreprises de presse, monsieur Diagne avoue également être dans des difficultés, "on peut dire que c'est 99% des entreprises de presse qui ont des difficultés actuellement".