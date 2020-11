Crise post-électorale en Côte-d’Ivoire : entretien 'fraternel' entre Ouattara et Bédié

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est entretenu ce mercredi 11 novembre 2020 avec l’ex-chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié.



Première rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié dans le cadre de décrispation en Côte d’Ivoire. Le chef de l’Etat ivoirien s’est entretenu avec son ancien allié politique, l’ex-président de la Côte d’Ivoire ce mercredi. La rencontre entre les deux hommes d’Etat ivoiriens s’est tenue à Abidjan.



« Ce mercredi, j’ai eu un entretien fraternel avec le Président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer le dialogue », a écrit Alassane Ouattara sur son compte Twitter.



Elle intervient au lendemain de la proclamation de la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat contesté par l’opposition ivoirienne avec comme chef de file Henri Konan Bédié. L’opposition qui juge illégale la candidature et affirme ne pas reconnaître la présidentielle du 31 octobre largement remportée par Alassane Ouattara avait lancé un appel à la désobéissance civile. Cette désobéissance civile a conduit à des violences et provoqué des tensions dans plusieurs villes du pays.



Le gouvernement, dans un communiqué début novembre, a rendu l’opposition responsable de ces violences et le procureur d’Abidjan, emboitant le pas au gouvernement, a lancé des poursuites contre des opposants.