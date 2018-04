Crise scolaire : Idrissa Seck promet la solution, mais seulement si Macky le lui demande

Macky Sall n’a pas été épargné vendredi par Idrissa Seck, lors de sa rencontre avec les syndicats composant la Féder. Pour le président du Conseil départemental de Thiès, les couacs dont souffre l’éducation sont du fait des promesses non respectées par le chef de l’Etat Macky Sall.



«Lorsque l’autorité cesse d’honorer ses engagements, il n’y pas plus d’Etat. Le gouvernement est en train de faire croire que vous êtes des pyromanes de l’année scolaire, il faut faire l’effort de communication en ce sens», a-t-il déclaré.



Mais, heureusement, annonce-t-il, il y a une solution à ce problème : «le système éducatif est malade. Le premier ingrédient dans la production d’élèves excellents, c’est un enseignant motivé. Il y a des pistes de solution pour au moins honorer la dette qui vous est due et peut-être remettre à plat le reste des discussions pour un système éducatif performant», informe-t-il.



Avant d’ajouter : «Si Macky Sall nous appelle, nous lui indiquerons les solutions. Elles existent». Et de poursuivre : «Nous avons un gros souci parce qu’une année blanche, c’est une année de salaire. Une année de PIB c’est 8000 milliards de francs Cfa».



Et, affirme-t-il, cette situation mérite de déployer tous les efforts nécessaires pour y remédier. C’est dans cette optique qu’il compte faire appel aux chefs religieux, afin que ces derniers puissent jouer sur la résolution de la crise.



«Tout ce qui peut être fait pour que l’année scolaire soit sauvée doit l’être. Il y a des pistes pour que cela soit le cas, je m’y emploierai. Dès ce soir, je vais appeler les Khalifes généraux ou aller les voir pour leur dire que ce serait une catastrophe que cette année scolaire soit perdue», indique-t-il.