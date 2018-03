Crise scolaire : Macky Sall tend la carotte aux syndicalistes

Le chef de l’Etat s’est prononcé sur la crise scolaire et universitaire lors du Conseil des ministres qu’il a dirigé ce lundi. Et dans ce sens, il a salué les «accords conclus, sous l’égide du Premier ministre, entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants notamment du supérieur».



Poursuivant, Macky Sall a rappelé son attachement «au respect scrupuleux des engagements à matérialiser, dans les meilleurs délais, selon le calendrier d’exécution fixée». Et c’est dans ce sens qu’il a appelé l’ensemble des acteurs de l’éducation à «cultiver en permanence le dialogue, le sens des responsabilités en tenant compte des importants efforts consentis par le Gouvernement».



Avant d’inviter les syndicalistes à «reprendre les cours, afin de préserver la qualité de la formation et des diplômes ainsi que le leadership international de l’Ecole sénégalaise et des structures universitaires nationales».