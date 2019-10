Cristiano Ronaldo “Messi me manque, mais ma motivation dépend des autres”

“Beaucoup de gens ont dit qu’on se nourrissait les uns les autres. Cela nous a permis d’être meilleurs, de mieux performer et c’est sans aucun doute vrai”, a déclaré Cristiano dans une interview à “France Football”. .





Ils sont les symboles de leurs clubs et ils ressentent beaucoup la rivalité. “A Madrid, j’ai ressenti beaucoup plus sa présence, cela m’a mis un peu plus de pression qu’à Manchester United. De mon point de vue, c’était une saine rivalité, le symbole des deux clubs, Madrid et Barca”, a-t-il commenté... “Je pense qu’il a récemment déclaré qu’il m’avait manqué dans la compétition nationale, mais au-delà de cela, ma motivation dépend des autres. Je veux toujours être au plus haut niveau”, a ajouté la star portugaise.



Mais il y avait aussi d’autres questions: que fera Cristiano Ronaldo à la fin de sa carrière? Est-ce qu’il va faire du coaching? Il ne semble pas que cela soit probable. Les Portugais, qui combinent déjà sa carrière avec plusieurs entreprises parascolaires, ont été clairs.



“Quand ma carrière se terminera, je me déconnecterai de tout”, a-t-il déclaré dans un entretien au magazine France Football, qui suscite un vif intérêt en Italie.



AfriqueSport.net