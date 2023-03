Cristiano Ronaldo a retenu la leçon de son échec à MU

Parti de Manchester United par la toute petite porte, Cristiano Ronaldo (38 ans) a retrouvé un club en Arabie Saoudite. Mais CR7 n’a pas oublié son retour raté à Old Trafford. Il a confié qu’il avait su tirer les leçons de cette expérience douloureuse.



« Je pense que tout ce qui arrive dans la vie a une raison d’être. J’aime traverser certaines épreuves pour voir qui est vraiment de mon côté. C’est dans une phase difficile que l’on voit qui est de son côté. J’ai connu une phase difficile dans ma carrière, d’abord sur le plan personnel, puis sur le plan professionnel. Il n’y a pas de temps pour les regrets dans cette vie. Même si nous ne réussissons pas très bien, cela fait partie de notre vie. Quand on est au sommet de la montagne, il est difficile de voir ce qu’il y a en bas, et souvent je n’y arrivais pas. J’ai l’impression d’être mieux préparé maintenant parce que je peux voir certaines choses. Grâce à Dieu, je suis un homme meilleur », a-t-il confié en conférence de presse.