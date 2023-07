Cristiano Ronaldo se lâche sur les grands championnats européens et la MLS de Messi

Juste après la déroute de son équipe face au Celta en amical (5-0), CR7 s’est arrêté en zone mixte. Et comme toujours, le Lusitanien a lâché quelques punchlines.



Cristiano Ronaldo n’a pas vécu la meilleure soirée de sa carrière hier. Dans le cadre de la coupe d’Algarve, l’international portugais (200 sélections, 123 buts) et Al Nassr se sont fait écraser par le Celta de Vigo (5-0). Une fessée que CR7 a mise sur le compte de l’arbitre, coupable à ses yeux d’avoir « gâché » la rencontre avec un carton rouge. Mais l’essentiel n’était pas là.





Les médias portugais étaient venus en nombre pour assister à l’exhibition de leur idole nationale. Et s’ils n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent sur le terrain, ils ont été servis en zone mixte. CR7 a en effet pris le temps de s’arrêter pour évoquer son avenir. Toujours aussi efficace avec sa sélection nationale, Ronaldo ne cesse de prouver qu’il reste un joueur hors pair malgré ses 38 ans. De quoi le convaincre de revenir sur le Vieux continent une fois son contrat en Arabie saoudite terminé ?



CR7 tacle la MLS



« Revenir en Europe ? Non, cette porte est complètement fermée. J’ai déjà 38 ans et demi et cela n’en vaut pas la peine. D’après ma vision du football, je pense que l’Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui, pour moi, a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c’est la Premier League. Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie. Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain. »



Cette dernière phrase ne manquera d’ailleurs pas de faire jaser, à l’heure où son éternel rival Lionel Messi a choisi de rejoindre l’Inter Miami.



Mais à l’heure actuelle, difficile de donner de nier que le championnat saoudien promet d’être spectaculaire depuis les arrivées de Karim Benzema, Jota, Marcelo Brozovic ou encore N’Golo Kanté.



« Le championnat d’Arabie saoudite va être très fort : ils ont ouvert la "boîte de Pandore", comme je l’ai toujours dit, et dans trois ans, il y aura beaucoup de grands joueurs. Ce championnat sera spectaculaire. Regardez, le championnat italien qui, quand j’y suis allé, était « mort » et il est redevenu jeune. Je savais que l’intérêt pour la Ligue arabe serait aussi comme ça, et l’année prochaine, encore plus de joueurs arriveront. L’équipe se renforce bien, la Saudi Arabian League est plus compétitive, les autres équipes se sont également bien renforcées : ce sera un championnat agréable à suivre, vous verrez… » Parole de CR7 !