Cristiano Ronaldo sera capitaine face au PSG

Lors de sa mini tournée en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain affrontera une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, la nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo, le jeudi 19 janvier prochain, comme l’a indiqué le club parisien dans un communiqué paru la semaine dernière.



Durant cette rencontre, on devrait assister aux retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Portugais portera le brassard de capitaine de la sélection composée des meilleurs joueurs des deux équipes saoudiennes, comme l’indique une vidéo postée par Turki al-Sheikh, président du club espagnol d’Almeria et également conseiller de la Cour royale saoudienne et président de l’Autorité générale du divertissement, sur les réseaux sociaux, indique Footmercato.