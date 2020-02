Critiquée sur son niveau, Ndèye Tické Ndiaye traduit en justice des jeunes apéristes de Thiès

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, et porte-parole du gouvernement a porté plainte contre trois jeunes militants de l’Alliance pour la République (Apr). Ndèye Tické Ndiaye Diop, qui s’est sentie offensée après avoir été critiquée sur son travail, s’est plainte auprès du procureur de la République.



Ses détracteurs : Assane Mbaye, Gilbert Sambou et Baye Fall, ont été convoqués jeudi à la police de Thiès, située à 70 km à l'est de Dakar. Après une audition qui aura duré cinq tours d’horloge, ces jeunes du parti au pouvoir, sont finalement rentrés chez eux.



Selon le journal « Les Echos », la plainte du porte-parole du gouvernement fait suite à des fichiers audio envoyés dans le groupe WhatsApp 100% Thiès par les jeunes de l’Apr, en représailles au comportement du ministre.



Des responsables de la cité du rail ont manifesté leur soutien aux trois mis en cause avant d’entamer une médiation pour inviter Mme Ndiaye a retiré sa plainte.