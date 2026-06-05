Senegal: Le transport grimpe de 1%, l'hébergement chute de 0,7%

Les prix de production des services de transport et d’entreposage ont enregistré une hausse de 1,0 % au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, tandis que le secteur de l’hébergement et de la restauration a connu un repli de 0,7 % sur la même période.





Selon les dernières données publiées le 29 mai, la progression dans le domaine des transports est principalement portée par la flambée des tarifs du transport maritime et côtier, qui bondissent de 16,6 %, suivis de près par le transport aérien de passagers avec une augmentation de 16,3 %, et les services de courrier et de distribution à hauteur de 7,0 %. Cette tendance haussière se confirme également sur un an, les prix du transport et de l'entreposage affichant une progression de 1,1 % par rapport au premier trimestre de l'année 2025.







À l'inverse, la baisse constatée dans les services d’hébergement et de restauration s'explique par le fléchissement conjoint des tarifs de la restauration, en recul de 0,2 %, et de l’hébergement, qui diminue de 0,9 %. Comparativement au premier trimestre 2025, l'évolution annuelle de ce secteur suit la même trajectoire baissière avec une diminution globale de 0,7 %.

