finances : 7 milliards de FCFA récupérés et près de 5 000 dossiers traités

Les premières Assises de la médiation et de l’éducation financières se sont ouvertes jeudi à Dakar, réunissant l'ensemble des acteurs du secteur pour consolider la confiance entre les citoyens et les institutions. À cette occasion, l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) a présenté un bilan marqué par près de 5 000 dossiers examinés depuis la création du dispositif, permettant aux usagers de récupérer près de 7 milliards de francs CFA. L'efficacité de ce mécanisme gratuit se traduit par un taux de réussite majeur, puisque près de 9 litiges sur 10 ont été réglés à l’amiable.







Les données de l’année 2025 confirment la forte montée en puissance de la médiation avec 475 nouveaux dossiers enregistrés, contre 379 en 2024, soit une progression de 25 %. Cette dynamique est encore plus prononcée dans le secteur des assurances qui affiche une hausse de 66 % avec 118 dossiers traités, contre 71 l’année précédente.





Ces performances interviennent alors que la digitalisation et l'intelligence artificielle transforment le paysage, poussant les experts à exiger un renforcement de l'éducation financière pour protéger les consommateurs face aux risques de fraude ou de surendettement.

