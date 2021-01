Cuba: cinq morts dans l'accident d'un hélicoptère militaire

Cinq personnes sont mortes vendredi matin à Cuba dans l'accident d'un hélicoptère militaire entre la province d'Holguin et Guantanamo, dans l'est de l'île, a annoncé le ministère des Forces armées.



Selon RFI qui cité un communiqué du ministère diffusé par les médias d'Etat et lu au journal télévisé, l'hélicoptère « s 'est écrasé contre une colline » et « les cinq personnes à bord sont décédées ».