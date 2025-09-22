« Culture et détention de chanvre indien » : l'OCRTIS neutralise un vaste réseau à Tivaouane Peulh

Six individus ont été arrêtés pour « culture, détention et trafic de chanvre indien », avec la saisie de 2 kg de chanvre, dont 29 cornets et 1 entamé. L’opération a été effectuée dans la nuit du samedi au dimanche 21 septembre 2025, entre 0h15 et 2h56. Il s'agit des nommés Youssoupha Faye, Mody Ba, Daouda Thiam, Mamadou Boubacar Maiga, Cheikh Tidiane Diop et Pape Ngagne Ndiaye, un électricien domicilié à Tivaouane Peulh.



Leur arrestation, par les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS), fait suite à une mission de reconnaissance et une surveillance de plusieurs semaines, qui a permis d'observer des mouvements réguliers de véhicules livrant ou déposant de la marchandise grâce à l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de chanvre indien.



Ce réseau opérait depuis une maison située à proximité du poste de santé de Tivaouane Peulh, connue pour être un point de convergence d'individus issus du milieu interlope. Le jour des faits, à l'heure indiquée, rapporte « Libération « les policiers en position ont remarqué un véhicule de type Berlingo, de couleur blanche, immatriculé AA 852 SR, stationné devant le site. Après quelques heures d'attente, le véhicule a quitté les lieux avec deux (2) individus à bord, Mody Ba et Youssoupha Faye. Ces derniers ont été pris en filature, puis sommés de s'arrêter.



La fouille du véhicule a permis de découvrir deux (2) cornets de chanvre indien, deux téléphones portables ainsi que la somme de 30 000 FCFA. Une perquisition à leur domicile a révélé la présence de cinq (5) pieds de cannabis cultivés, ainsi qu'un cornet supplémentaire.



Interrogés, les deux mis en cause ont déclaré être hébergés par un certain Aliou, chauffeur de clando, sous la responsabilité de son oncle, propriétaire de la maison. Concernant la culture de chanvre indien, ils ont tenté de nier les faits sans convaincre.



Poursuivant les investigations, le nommé Youssoupha a conduit les policiers chez son fournisseur, dénommé Pape Ngagne Ndiaye. Ce dernier a été interpellé devant son domicile. La perquisition de sa chambre a permis de découvrir environ 2 kg de chanvre indien, dont 25 cornets conditionnés, la somme de 22 000 FCFA, cinq (5) paires de ciseaux et un couteau.



Interrogé sur la provenance de la drogue, il a reconnu s'être approvisionné auprès du nommé Omar Ndiaye, établi à Malika, précisément à Mbeubeuss, pour les besoins de son activité illicite.



Les trois autres mis en cause qui étaient revenus s'approvisionner en chanvre indien ont également été interpellés sur place, chacun en possession d'un cornet acquis pour la somme de 1 000 FCFA.

