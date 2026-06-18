Cyberattaque à la Cour des comptes : 20 Go de données sensibles menacées de divulgation

Par un communiqué rendu public ce jour, la Cour des comptes confirme l'incident technique relevé sur son système d’information à la date du lundi 15 juin 2026 .
L'alerte a été donnée bien avant par l'expert en cybersécurité Clément Domingo, alias « SaxX », qui confie que l'institution aurait été ciblée par le groupe criminel Krybit.
Ce groupe affirme avoir « exfiltré 20 Go de données » et ajouté l'organisme à son « Wall of Shame » sur le darkweb.
Sur son reseau, saxX ajoute que le collectif de pirates a assorti ses revendications d'un ultimatum, menaçant de « publier l’intégralité de son butin d’ici 5 jours », ce qui constituerait, « un coup dur et critique pour la souveraineté des données.
La Cour des comptes tient à rassurer qu'elle « suit cette situation avec vigilance » et réitère son engagement en faveur de la « continuité et de la confidentialité de ses missions.
L'alerte a été donnée bien avant par l'expert en cybersécurité Clément Domingo, alias « SaxX », qui confie que l'institution aurait été ciblée par le groupe criminel Krybit.
Ce groupe affirme avoir « exfiltré 20 Go de données » et ajouté l'organisme à son « Wall of Shame » sur le darkweb.
Sur son reseau, saxX ajoute que le collectif de pirates a assorti ses revendications d'un ultimatum, menaçant de « publier l’intégralité de son butin d’ici 5 jours », ce qui constituerait, « un coup dur et critique pour la souveraineté des données.
La Cour des comptes tient à rassurer qu'elle « suit cette situation avec vigilance » et réitère son engagement en faveur de la « continuité et de la confidentialité de ses missions.
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