Examens et concours 2026 : le Premier ministre adopte 17 mesures pour assurer le bon déroulement des épreuves

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, a présidé ce jeudi 18 juin un Conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours scolaires de la session 2026. À l’issue de cette rencontre, le Chef du Gouvernement a arrêté un ensemble de 17 mesures visant à garantir le bon déroulement des sessions d’examens de fin d’année 2026.



Pour la session 2026, des innovations majeures introduites s’inscrivent dans une perspective de transformation systémique de l’éducation nationale. Elles s’articulent autour de :



- la gestion du CFEE dans les centres avec délibération en moins de dix jours ;



- la suppression du concours d’entrée en Sixième, - la digitalisation intégrale des processus via la plateforme ANADOLE ;



- ainsi que le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude.



Les résultats des examens de 2025 traduisent une dynamique de progression notable :



- le CFEE enregistre une hausse de 5,2 points pour atteindre 70,73 % ;



- le BFEM progresse de 4,65 points à 78,59 % ;



- et la formation professionnelle et technique s’améliore de 2,49 points à 70,52 %.





Toutefois, le recul du taux de réussite au baccalauréat, établi à 47,62 %, met en évidence la nécessité de réformes structurelles.



Le système éducatif demeure confronté à des défis majeurs qui portent, entre autres, sur :



- la budgétisation des examens ;



- l’autonomisation fonctionnelle de l’Office du Baccalauréat ; - l’élaboration d’un cadre national de certification et la résolution des difficultés liées à l’état civil scolaire.





Au terme de ce Conseil interministériel, le Premier Ministre a pris les décisions ci-après, afin d’assurer un bon déroulement des sessions d’examens de fin d’année 2026 :







AU TITRE DES MESURES USUELLES



1. J’engage les Ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et technique, en rapport avec le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre chargé des Collectivités territoriales, le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de l’Energie, le Ministre chargé de l’Hydraulique et le Ministre des Télécommunications et du Numérique, chacun en ce qui le concerne, à :



- assurer la sécurisation coordonnée de tout le processus d’organisation des examens et concours (lieux de conception et de stockage des épreuves, circuits de distribution des épreuves, personnels, centres d’examens, convoyage des épreuves).



- assurer, par le biais des autorités administratives et locales, une meilleure prise en charge de l’environnement des centres d’examen (disponibilité de l’eau, de la connexion internet, mise hors délestage), prévention et gestion des inondations au niveau des centres d’examen ;



- renforcer la communication et la sensibilisation des candidats et des parents d’élèves sur la fraude, notamment l’interdiction de la possession et de l’usage du téléphone portable, ainsi que de tout appareil connecté ou assimilé dans les centres d’examen ;



- mettre en place un dispositif de contrôle et de récupération sécurisée des téléphones ou appareils assimilés à l’entrée des centres d’examen.



AU TITRE DES MESURES SPÉCIFIQUES POUR LA SESSION 2026



2. Je demande au Ministre de l’Enseignement supérieur, en rapport avec le Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour permettre, aux candidats forclos pour certains faits d’état civil qui ne leur sont pas imputables, de passer l’examen du baccalauréat à la session de remplacement 2026.



3. Concernant la prise en charge des candidats en situation de handicap, les Ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et technique sont invités à :



- adapter les épreuves des examens et concours à chaque type de handicap (dispositif de transcription en braille des épreuves pour les candidats non-voyants, agrandissement de la police d’écriture pour les candidats mal-voyants) et veiller à l’application du tiers temps pédagogique pour les candidats en situation de handicap ;



- mettre en place un dispositif complet d'accueil et d'accompagnement dans les centres d'examen, comprenant des mesures spécifiques pour les candidats en situation de handicap (garantissant les aménagements nécessaires et l'accessibilité).





4. J’invite le Ministre de l’Éducation nationale, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre de la Formation professionnelle et technique à veiller au parachèvement du mode opératoire de paiement digitalisé, de manière à assurer le paiement des avances et le règlement intégral des indemnités dues aux différents acteurs (surveillants, secrétaires, correcteurs, examinateurs, superviseurs) à la fin des examens, et à faciliter la prise en charge du convoyage des épreuves par les Forces de Défense et de Sécurité. A ce titre, la sanctuarisation du budget de l’Education nationale constitue désormais une option irréversible du Gouvernement.



AU TITRE DE LA PROCHAINE SESSION 2027



5. Je demande au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement de me proposer un arrêté mettant en place un comité interministériel coordonné par la Primature, chargé, en relation avec le Ministre de l’Éducation nationale, le Ministre de l’Enseignement supérieur et le Ministre chargé de la Formation professionnelle et technique, de finaliser le processus de révision du statut juridique de l’Office du Baccalauréat, consacrant son autonomie administrative et financière et l’amélioration de ses performances.



6. J’invite le Ministre de l’Education nationale, le Ministre de l’Enseignement supérieur et le Ministère de la Formation professionnelle et technique à travailler en synergie, en mettant en place un cadre de concertation ouvert à l’ensemble des parties prenantes, pour parachever les travaux relatifs à la réforme du Baccalauréat, dans le cadre de la refondation en cours du système d’éducation et de formation.





7. Je demande au Ministre de la Formation professionnelle et technique d’accélérer la mise en place du dispositif de suivi et d'évaluation de la qualité des examens professionnels, en impliquant les acteurs du monde du travail pour garantir l'adéquation des certifications avec les besoins du marché de l'emploi.



8. J’engage le Ministre de la Formation professionnelle et technique à finaliser le processus de révision des textes pour la suppression des notes éliminatoires de certaines épreuves des Examens et concours de l’enseignement technique en relation avec les partenaires sociaux et les structures représentatives des apprenants.



9. Concernant le traitement diligent des projets d’arrêtés d’admission définitive au Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) et au Certificat élémentaire d’Aptitude professionnelle (CEAP), j’invite le Ministre de l’Éducation nationale, en rapport avec les Ministres chargés des Finances et du Numérique à veiller :



- au déploiement de la plateforme xpv.education.sn ; - à la fonctionnalité du guichet unique permettant d’accélérer le processus de mise à disposition des arrêtés.



10. Je demande au Ministre chargé des Finances de veiller à l’augmentation et à la sécurisation des ressources financières nécessaires à l’organisation des examens du CFEE, du BFEM, du BAC et de ceux de la Formation professionnelle et technique, notamment à l’opérationnalisation de l’impression des épreuves des examens et concours nationaux par l’Imprimerie nationale du Sénégal et l’Imprimerie du Ministère de l’Éducation nationale (IMPRIMEN).





11. J’invite le Ministre de l’Éducation nationale à finaliser les processus :



- de création du CFEE et du BFEM arabe ;



- de réforme du système d’évaluation dans le cycle fondamental (CFEE, BFEM) en lien avec la refondation curriculaire ; - d’académisation du BFEM.



12. Je demande au Ministre de l’Éducation nationale d’engager la révision de la clause d'âge réglementaire d'accès aux examens scolaires, afin de concilier l'impératif d'inclusion des apprenants, la valorisation des parcours d'excellence et la fluidité des transitions entre les différents cycles d'enseignement.



13. Je demande au Ministre de la Justice et au Ministre chargé des Collectivités territoriales d’examiner la possibilité d’alléger et d’accélérer le processus de délivrance des pièces justificatives (certificats de non-inscription, etc.) requises pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation d’inscription de naissance.



14. Je demande aux Ministres chargés de l’Éducation nationale, de la Justice et des Collectivités territoriales en rapport avec le Ministre chargé du numérique, de consolider, l’interopérabilité entre les systèmes d’information (plateformes) de la Justice, des Collectivités territoriales et de l'Éducation nationale en vue garantir la fiabilité du système de l’état civil.





15. J’engage le Ministre de la Communication, en rapport avec les Ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et technique et le Ministre chargé des Collectivités territoriales à renforcer la communication et la sensibilisation des parents d’élèves sur l’état civil.



16. Je demande aux Ministres chargés de l’Éducation nationale, des Collectivités territoriales, de la Jeunesse et des Sports de veiller à l’usage optimal des vacances scolaires pour les apprentissages.



AU TITRE DU SUIVI-EVALUATION



17. J’engage le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les Ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et technique à :



- procéder à l’évaluation systématique de l’organisation des examens de fin d’année, en mettant l’accent sur les facteurs d’échec, les bonnes pratiques dans les stratégies d’accompagnement scolaire et d’organisation des évaluations formatives et sommatives ;



- assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de cette rencontre interministérielle, à travers un plan d’actions, et à me faire le compte rendu régulier.





