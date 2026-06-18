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Examens et concours 2026 : le Premier ministre adopte 17 mesures pour assurer le bon déroulement des épreuves



Examens et concours 2026 : le Premier ministre adopte 17 mesures pour assurer le bon déroulement des épreuves

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, a présidé ce jeudi 18 juin un Conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours scolaires de la session 2026. À l’issue de cette rencontre, le Chef du Gouvernement a arrêté un ensemble de 17 mesures visant à garantir le bon déroulement des  sessions d’examens de fin d’année 2026. 

Pour la session 2026, des innovations majeures introduites s’inscrivent dans une perspective de transformation systémique de  l’éducation nationale. Elles s’articulent autour de : 

- la gestion du CFEE dans les centres avec délibération en moins  de dix jours ; 

- la suppression du concours d’entrée en Sixième, - la digitalisation intégrale des processus via la plateforme  ANADOLE ; 

- ainsi que le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude. 

Les résultats des examens de 2025 traduisent une dynamique de  progression notable :  

- le CFEE enregistre une hausse de 5,2 points pour atteindre  70,73 % ; 

- le BFEM progresse de 4,65 points à 78,59 % ; 

- et la formation professionnelle et technique s’améliore de 2,49  points à 70,52 %.  


Toutefois, le recul du taux de réussite au baccalauréat, établi à  47,62 %, met en évidence la nécessité de réformes structurelles. 

Le système éducatif demeure confronté à des défis majeurs qui  portent, entre autres, sur : 

- la budgétisation des examens ; 

- l’autonomisation fonctionnelle de l’Office du Baccalauréat ; - l’élaboration d’un cadre national de certification et la  résolution des difficultés liées à l’état civil scolaire.


Au terme de ce Conseil interministériel, le Premier Ministre a pris  les décisions ci-après, afin d’assurer un bon déroulement des  sessions d’examens de fin d’année 2026 :



AU TITRE DES MESURES USUELLES 

1. J’engage les Ministres chargés de l’Éducation nationale,  de l’Enseignement supérieur, de la Formation  professionnelle et technique, en rapport avec le Ministre  des Forces armées, le Ministre de l’Intérieur et de la  Sécurité publique, le Ministre chargé des Collectivités  territoriales, le Ministre chargé de l’Environnement, le  Ministre chargé de l’Energie, le Ministre chargé de  l’Hydraulique et le Ministre des Télécommunications et  du Numérique, chacun en ce qui le concerne, à : 

- assurer la sécurisation coordonnée de tout le processus  d’organisation des examens et concours (lieux de conception  et de stockage des épreuves, circuits de distribution des  épreuves, personnels, centres d’examens, convoyage des  épreuves). 

- assurer, par le biais des autorités administratives et locales,  une meilleure prise en charge de l’environnement des centres  d’examen (disponibilité de l’eau, de la connexion internet,  mise hors délestage), prévention et gestion des inondations  au niveau des centres d’examen ; 

- renforcer la communication et la sensibilisation des candidats  et des parents d’élèves sur la fraude, notamment l’interdiction  de la possession et de l’usage du téléphone portable, ainsi  que de tout appareil connecté ou assimilé dans les centres  d’examen ;

- mettre en place un dispositif de contrôle et de récupération  sécurisée des téléphones ou appareils assimilés à l’entrée des  centres d’examen. 

AU TITRE DES MESURES SPÉCIFIQUES POUR LA SESSION  2026 

2. Je demande au Ministre de l’Enseignement supérieur, en  rapport avec le Ministre de la Justice de prendre les  dispositions nécessaires pour permettre, aux candidats forclos  pour certains faits d’état civil qui ne leur sont pas imputables, de  passer l’examen du baccalauréat à la session de remplacement  2026. 

3. Concernant la prise en charge des candidats en situation  de handicap, les Ministres de l’Education nationale, de  l’Enseignement supérieur et de la Formation  professionnelle et technique sont invités à : 

- adapter les épreuves des examens et concours à chaque type  de handicap (dispositif de transcription en braille des  épreuves pour les candidats non-voyants, agrandissement de  la police d’écriture pour les candidats mal-voyants) et veiller  à l’application du tiers temps pédagogique pour les candidats  en situation de handicap ; 

- mettre en place un dispositif complet d'accueil et  d'accompagnement dans les centres d'examen, comprenant  des mesures spécifiques pour les candidats en situation de  handicap (garantissant les aménagements nécessaires et  l'accessibilité).


4. J’invite le Ministre de l’Éducation nationale, le Ministre  de l’Enseignement supérieur, le Ministre de la Formation  professionnelle et technique à veiller au parachèvement du  mode opératoire de paiement digitalisé, de manière à assurer le  paiement des avances et le règlement intégral des indemnités  dues aux différents acteurs (surveillants, secrétaires,  correcteurs, examinateurs, superviseurs) à la fin des examens,  et à faciliter la prise en charge du convoyage des épreuves par  les Forces de Défense et de Sécurité. A ce titre, la  sanctuarisation du budget de l’Education nationale constitue  désormais une option irréversible du Gouvernement. 

AU TITRE DE LA PROCHAINE SESSION 2027 

5. Je demande au Ministre, Secrétaire général du  Gouvernement de me proposer un arrêté mettant en  place un comité interministériel coordonné par la Primature, chargé, en relation avec le Ministre de l’Éducation  nationale, le Ministre de l’Enseignement supérieur et le  Ministre chargé de la Formation professionnelle et  technique, de finaliser le processus de révision du statut  juridique de l’Office du Baccalauréat, consacrant son autonomie  administrative et financière et l’amélioration de ses  performances. 

6. J’invite le Ministre de l’Education nationale, le Ministre  de l’Enseignement supérieur et le Ministère de la  Formation professionnelle et technique à travailler en  synergie, en mettant en place un cadre de concertation ouvert  à l’ensemble des parties prenantes, pour parachever les travaux  relatifs à la réforme du Baccalauréat, dans le cadre de la  refondation en cours du système d’éducation et de formation.


7. Je demande au Ministre de la Formation professionnelle  et technique d’accélérer la mise en place du dispositif de suivi  et d'évaluation de la qualité des examens professionnels, en  impliquant les acteurs du monde du travail pour garantir  l'adéquation des certifications avec les besoins du marché de  l'emploi. 

8. J’engage le Ministre de la Formation professionnelle et  technique à finaliser le processus de révision des textes pour  la suppression des notes éliminatoires de certaines épreuves des  Examens et concours de l’enseignement technique en relation  avec les partenaires sociaux et les structures représentatives des  apprenants. 

9. Concernant le traitement diligent des projets d’arrêtés  d’admission définitive au Certificat d’Aptitude  professionnelle (CAP) et au Certificat élémentaire  d’Aptitude professionnelle (CEAP), j’invite le Ministre de  l’Éducation nationale, en rapport avec les Ministres  chargés des Finances et du Numérique à veiller : 

- au déploiement de la plateforme xpv.education.sn ; - à la fonctionnalité du guichet unique permettant d’accélérer le processus de mise à disposition des arrêtés. 

10. Je demande au Ministre chargé des Finances de veiller à  l’augmentation et à la sécurisation des ressources financières  nécessaires à l’organisation des examens du CFEE, du BFEM, du  BAC et de ceux de la Formation professionnelle et technique,  notamment à l’opérationnalisation de l’impression des épreuves  des examens et concours nationaux par l’Imprimerie nationale  du Sénégal et l’Imprimerie du Ministère de l’Éducation nationale  (IMPRIMEN).


11. J’invite le Ministre de l’Éducation nationale à finaliser les  processus : 

- de création du CFEE et du BFEM arabe ; 

- de réforme du système d’évaluation dans le cycle fondamental  (CFEE, BFEM) en lien avec la refondation curriculaire ; - d’académisation du BFEM. 

12. Je demande au Ministre de l’Éducation nationale  d’engager la révision de la clause d'âge réglementaire d'accès  aux examens scolaires, afin de concilier l'impératif d'inclusion  des apprenants, la valorisation des parcours d'excellence et la  fluidité des transitions entre les différents cycles  d'enseignement. 

13. Je demande au Ministre de la Justice et au Ministre  chargé des Collectivités territoriales d’examiner la  possibilité d’alléger et d’accélérer le processus de délivrance des  pièces justificatives (certificats de non-inscription, etc.) requises  pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation  d’inscription de naissance. 

14. Je demande aux Ministres chargés de l’Éducation  nationale, de la Justice et des Collectivités territoriales  en rapport avec le Ministre chargé du numérique, de consolider, l’interopérabilité entre les systèmes d’information  (plateformes) de la Justice, des Collectivités territoriales et de  l'Éducation nationale en vue garantir la fiabilité du système de  l’état civil.


15. J’engage le Ministre de la Communication, en rapport  avec les Ministres de l’Education nationale, de  l’Enseignement supérieur et de la Formation  professionnelle et technique et le Ministre chargé des  Collectivités territoriales à renforcer la communication et la  sensibilisation des parents d’élèves sur l’état civil. 

16. Je demande aux Ministres chargés de l’Éducation  nationale, des Collectivités territoriales, de la Jeunesse  et des Sports de veiller à l’usage optimal des vacances scolaires  pour les apprentissages. 

AU TITRE DU SUIVI-EVALUATION 

17. J’engage le Ministre, Secrétaire général du  Gouvernement, en relation avec les Ministres chargés de  l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de  la Formation professionnelle et technique à : 

- procéder à l’évaluation systématique de l’organisation des  examens de fin d’année, en mettant l’accent sur les facteurs  d’échec, les bonnes pratiques dans les stratégies  d’accompagnement scolaire et d’organisation des évaluations  formatives et sommatives ; 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de  cette rencontre interministérielle, à travers un plan d’actions,  et à me faire le compte rendu régulier. 

 

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Moussa Ndongo

Jeudi 18 Juin 2026 - 19:57


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