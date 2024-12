Cyclone Chido: le bilan s'aggrave à 94 morts au Mozambique

Le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, a causé la mort de 76 personnes au Mozambique, selon un nouveau bilan en hausse d'un décès diffusé samedi par l'Institut mozambicain de gestion des risques et désastres. Le nouvel inventaire des dégâts fait désormais de près de 62 000 habitations complètement détruites dans le pays d'Afrique australe où le cyclone a frappé dimanche après avoir dévasté le petit archipel français de Mayotte dans l'océan Indien.



Plus de 380 000 personnes ont été touchées par la dépression, principalement dans le nord de cet État lusophone, figurant parmi les pays les plus pauvres au monde. Abris, nourriture, kits d'hygiène et moustiquaire sont "identifiés comme étant les besoins les plus urgents pour la population touchée", a indiqué dans un communiqué vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



13 morts au Malawi

Le Mozambique demeure pour le moment le pays où le bilan est le plus lourd. Six jours après le passage du cyclone à Mayotte, 35 morts et quelque 2 500 blessés y ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur français. Mais "il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes", avait averti le président français Emmanuel Macron lors de sa visite jeudi sur l'île dévasté aux nombreux bidonvilles couchés.



En raison de la présence ressortissants comoriens à Mayotte, les Comores voisines, qui revendiquent par ailleurs la souveraineté sur l'archipel français, ont décrété un deuil national d'une semaine, même si elles n'ont souffert d'aucun décès sur leur territoire. La dépression, même si elle a beaucoup perdu en intensité en s'enfonçant dans le continent africain, avait poursuivi sa course lundi au Malawi où un bilan définitif a recensé 13 morts et près de 30 blessés.