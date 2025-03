DIC : conflit familial après la mort de Jimmy Mbaye, plainte pour violation de domicile et agression

Décédé le 12 février dernier à l’âge de 68 ans à Dakar, le célèbre guitariste du groupe Super Étoile, Jimmy Mbaye laisse derrière lui un héritage musical mais aussi un conflit familial qui a pris une tournure judiciaire.



Une plainte a été déposée contre Bassirou Mbaye, le frère du défunt, à la Division des investigations criminelles (DIC). Les plaignants, des membres de la famille, l’accusent de « violation de domicile, injures et destruction de biens appartenant à autrui ».



Selon le journal Libération dans son édition du samedi 8 mars, les faits remontent au 26 février dernier, lorsque Bassirou Mbaye se serait introduit dans le domicile familial situé à Nord Ford. Selon les enfants de Jimmy Mbaye, il aurait forcé l’entrée du studio de leur père défunt, changé les serrures et se serait emparé de documents personnels, dont la carte nationale d’identité de Jimmy Mbaye, son certificat de décès et les clés de sa voiture.



Pire encore, les plaignants affirment que Bassirou Mbaye aurait agressé physiquement l’épouse de l’un d’eux lors de l’altercation. Convoqué et interrogé par les autorités, le mis en cause a été relâché, mais l’enquête suit son cours, précise Libération.