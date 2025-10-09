DIC : contrairement aux rumeurs Aliou Sall n’a pas été arrêté…

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, n’a pas été arrêté. Selon des informations obtenues par Seneweb, il a simplement reçu une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC), l’invitant à se présenter dès réception.



L’ancien édile de Guédiawaye s’est donc rendu de lui-même dans les locaux de la DIC, où il a été entendu ce mercredi en présence de ses avocats. Il devrait être fixé sur son sort à l’issue de cet interrogatoire, d’après des sources proches du dossier citées par Seneweb.



Aliou Sall est visé par une enquête du parquet financier, à la suite d’un rapport transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document aurait soulevé des soupçons sur certaines opérations financières, entraînant l’ouverture d’investigations complémentaires.



Pour l’heure, aucune mesure privative de liberté n’a été prise à son encontre.