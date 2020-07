DIRECT - 3e Rassemblement M5 à Bamako: Ça chauffe et les manifestants ont assiégé l'ORTM et saccagé l'Assemblée nationale

Le Mouvement du 5 juin (M5) organise ce vendredi à la Place de l'Indépendance de Bamako son troisième rassemblement pour réclamer le départ du Président Ibrahim Boubakar Keita de la tête du pays. Selon le correspondant du journal Le Monde au Mali, Matteo Maillard, les choses sont en train de prendre une tournure chaotique.

Les manifestants ont quitté la Place de l'Indépendance et se dirigent vers les locaux de la télévision national l'ORTM, la Primature et l'Assemblée nationale, sur recommandation des leaders du M5.



La journaliste de rapporter sur son compte Twitter que la police est en train de répliquer avec du gaz lacrymogène. Et certains manifestants seraient même déjà entrés dans les locaux de l'ORTM.



La désobéissance civile enclenchée par le M5

Toutefois, L’ordre émanant du Mouvement du 5 juin est à la désobéissance civile qui vient de transmettre ces dix commandements, instaurant des blocages du trafic mais exigeant la non violence.