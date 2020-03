DIRECT. Coronavirus : l'Espagne passe la barre des 2000 morts

Ces dernières 24 heures, 112 personnes sont décédées en France du nouveau coronavirus. Le gouvernement se prépare à prolonger le confinement après l’avis du conseil scientifique rendu ce lundi.



12h48 : l'Inde suspend les vols commerciaux intérieurs à partir de mercredi. Les compagnies aériennes indiennes ne doivent plus avoir aucun avion dans les airs à compter de mercredi minuit, a indiqué le ministère de l'aviation civile dans un communiqué. Les vols internationaux sont déjà interdits d'entrée dans le territoire depuis dimanche, tandis que le gigantesque réseau ferroviaire du pays est également à l'arrêt.



12h45 : Egypte: deux hauts responsables militaires morts du coronavirus. Le général Shafee Dawood, responsable des projets d'infrastructure à l'Autorité de l'ingénierie militaire, est mort à l'hôpital, a annoncé la télévision d'Etat. Une annonce qui intervient moins de 24 heures après celle dimanche soir du général Khaled Shaltout, responsable de la gestion de l'eau.



12h36 : Les banques débloquent des prêts pour les entreprises en difficulté. Les banques françaises proposeront « dès mercredi » des prêts supplémentaires à bas prix pour les entreprises, d'un montant maximal correspondant à trois mois de chiffre d'affaires, pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé Frédéric Oudéa, le patron du groupe Société Générale et président de la Fédération bancaire française, dans un entretien diffusé par Le Parisien.



12h32. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan reporté à son tour. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui devait se dérouler dans les rues de Bakou le 7 juin, a été reporté à une date non précisée en raison de la pandémie de coronavirus, ont indiqué ses organisateurs lundi. C'est le 8e Grand Prix du championnat du monde de F1 à être reporté ou annulé et la saison ne devrait désormais commencer au plus tôt que le 14 juin, avec le Grand Prix du Canada à Montréal.



12h26. Après le CIO, le Japon admet la possibilité d'un report des JO de Tokyo. Jusqu'ici inflexible, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis qu'un report « pourrait devenir inévitable » face à la pandémie de coronavirus, à l'instar du CIO dimanche. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s'est aussi rangée derrière les propos de Shinzo Abe et du CIO, acceptant qu'un report fasse partie des scénarios qui seront discutés durant les quatre prochaines semaines par tous les partenaires concernés. Un tournant dans le discours officiel japonais.



12h20. Plus de 15 000 morts dans le monde, en majorité en Europe. La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 15 000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles lundi à 12h. Au total, 15 189 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (9197). Avec 5476 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant la Chine (3270), foyer initial de la contagion, et l'Espagne (2182).



12h11. Lewis Hamilton dénonce les comportements « irresponsables et égoïstes ». Le sextuple champion du monde de Formule 1 a particulièrement ciblé les « gens qui sortent » en dépit de consignes de confinement. Dans un message sur Instagram, le pilote britannique a fait part de sa « tristesse » devant « le nombre de décès dans le monde », en constatant qu' »il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que de nous isoler pour empêcher de l'attraper et de le propager ».



11h58. Le parcours de la flamme olympique « pour l'instant » inchangé. Le relais censé débuter jeudi à Fukushima suivra son cours malgré les craintes liées à la pandémie de coronavirus, ont assuré lundi les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo. Dimanche, le Comité international olympique (CIO) a pour la première fois évoqué l'option d'un report des JO en raison de la pandémie de coronavirus, se donnant quatre semaines pour trancher.



11h53. Saint-Pierre et Miquelon s'isole à son tour. Ce petit territoire ultramarin de l'Atlantique nord, épargné pour l'instant par l'épidémie de coronavirus, suspend dès ce lundi soir ses liaisons aériennes afin de se protéger, a annoncé le préfet du territoire, Thierry Duvimeux.



11h50. L'Espagne passe la barre des 2000 morts, avec 462 personnes décédées de plus en 24 heures. Ce qui porte le nombre total de décès à 2182, selon le nouveau bilan lundi des autorités. Le nombre de morts a donc été multiplié par plus de deux en trois jours dans le deuxième pays le plus touché d'Europe par le Covid-19. Le nombre de cas confirmé a lui dépassé la barre des 30 000 à 33 089 contre 28 572 dimanche alors que le pays a augmenté sa capacité de tests.



11h41. Deux médecins sont décédés dans le Grand Est. Selon la clinique du Diaconat de Mulhouse (Haut-Rhin), Jean-Marie Boegle, gynécologue-obstétricien de 66 ans, est mort « des suites » du Covid-19. En Moselle, Sylvain Welling, généraliste de 60 ans, est décédé à l'hôpital de Saint-Avold où il avait été admis mercredi pour des « problèmes respiratoires », a indiqué Gilbert Weber, maire de la commune.



11h33. Le gouvernement ne craint pas de « rendre des comptes ». L'exécutif fait désormais face à un début de procès en imprévoyance de la part des oppositions politiques et d'une partie des milieux sanitaires. Les députés LR vont créer à l'automne une commission d'enquête parlementaire. « Nous avons, avec beaucoup de professionnalisme, de détermination et de gravité regardé cette crise en face [...] et nous avons pris nos responsabilités', a répondu la secrétaire d'Etat Sibeth Ndiaye sur Cnews.

11h28. La grande distribution donne la priorité aux soignants. L'ensemble du personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, bénéficiera d'un accès prioritaire, sous présentation d'un justificatif, dès ce lundi dans l'essentiel des enseignes de la grande distribution pour s'y ravitailler, a annoncé la fédération du secteur (FCD).



11h25. 127 nouveaux décès annoncés en Iran, bilan officiel de 1812 morts. Les autorités iraniennes ont annoncé 127 décès supplémentaires causés par le Covid-19. Ce qui porte à 1812 le bilan officiel des morts de l'épidémie de nouveau coronavirus en Iran, un des pays les plus touchés avec la Chine, l'Italie et l'Espagne.



11h20. 135 euros d'amende pour avoir promené un lapin en laisse. Un couple a été verbalisé en fin de semaine dernière à Apt (Vaucluse) pour non-respect des règles de confinement, pour avoir sorti… leur lapin en laisse. Montant de la contravention : 135 euros.



11h12. La fédération internationale d'athlétisme demande un report des JO de Tokyo. Son président, Sebastian Coe, a demandé au président du Comité international olypique (CIO) Thomas Bach de reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Ouvrir les Jeux au 24 juillet comme prévu n'est « ni faisable ni souhaitable », écrit le dirigeant dans un courrier rédigé avant la réunion du CIO qui s'est tenue dimanche, ouvrant la porte à un éventuel report.



11h00. Les douze patients corses transférés à Marseille. Le transfert vers quatre hôpitaux marseillais des 12 malades atteints du Covid-19, évacués à bord du porte-hélicoptères Tonnerre pour soulager l'hôpital corse d'Ajaccio s'est terminé lundi matin. « Le dernier patient vient d'être débarqué, l'opération a été conclue avec succès » vers



9h30, a confirmé le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, le commandant de ce porte-hélicoptères amphibie basé dans la rade de Toulon.



10h50. Plus d'un milliard de confinés. Plus d'un milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont appelées ce lundi par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du Covid-19, selon une base de données tenue par l'AFP. Certains pays ont pris des mesures coercitives, comme la France, l'Italie, l'Argentine ou la Californie (Etats-Unis), tandis que d'autres, comme l'Iran ou le Royaume-Uni, se contentent, pour l'heure, de recommandations appuyées.



10h36. Le gouvernement ne craint pas de « rendre des comptes », selon Sibeth Ndiaye. « Ça ne m'inquiète pas parce que je crois que nous avons, avec beaucoup de professionnalisme, de détermination et de gravité regarder cette crise en face […] et nous avons pris nos responsabilités », déclare Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement sur Cnews.



« C'est normal qu'on puisse rendre des comptes et c'est normal qu'une commission parlementaire interroge le processus de cette crise », ajoute-t-elle. « Nous serons évidemment prêts à y répondre, ça fait partie du jeu démocratique », poursuit la secrétaire d'Etat.



10h33. Report du voyage du pape à Malte prévu le 31 mai. « En raison de la situation mondiale en cours et en accord avec les autorités et l'Eglise locales, le voyage apostolique annoncé à Malte a été reporté à une date qui reste à définir », indique un bref communiqué du Vatican. Invité par le président maltais et l'Eglise locale, François devait se rendra le 31 mai sur l'île principale de l'archipel de Malte, ainsi qu'à Gozo, une autre île habitée.



10h27. Quelques centaines de soignants positifs au coronavirus en Ile-de-France. Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou de Paris précise que la majorité de ces soignants ont des « symptômes de faible importance »



10h22. Un habitant de Taïwan condamné à 31 000 euros pour avoir brisé sa quarantaine pour aller danser. Cet homme dont l'identité n'a pas été dévoilée, était tenu de demeurer 14 jours chez lui après être rentré d'Asie du Sud-Est. Mais il a été démasqué dimanche dans une discothèque lors d'un contrôle de police de routine. Les autorités lui ont infligé l'amende la plus élevée en dénonçant sa « malveillance ».



10h13. Les chimistes renforcent la production de gel hydro-alcoolique. Les industriels du secteur de la chimie s'organisent pour produire bientôt 100 000 litres de gel hydro-alcoolique par jour, couvrant les besoins de 100 hôpitaux pour les aider à faire face à l'épidémie de coronavirus, annonce ce lundi leur fédération. « Grands groupes, ETI (entreprise de taille intermédiaire) ou PME, de nombreuses entreprises se sont mises en capacité de produire prochainement un total de 100.000 litres par jour, soit environ l'équivalent des besoins de 100 hôpitaux publics de couverture régionale », indique France Chimie dans un communiqué.



10 heures. Des voitures immatriculées hors de Bretagne vandalisées. Une quinzaine de voitures immatriculées hors de Bretagne, notamment en région parisienne, ont été vandalisées pendant le week-end dans plusieurs communes des Côtes-d'Armor.



C'est vraisemblablement lié au coronavirus, il s'agit probablement de représailles envers une population qui est arrivée la semaine dernière, notamment de région parisienne, dans leur résidence secondaire sur des communes littorales de Bretagne pour se confiner", précise la compagnie de gendarmerie de Lannion.



9h45. Le Royaume-Uni reprend en main le transport ferroviaire. Le gouvernement britannique annonce ce lundi la reprise en main temporaire des lignes ferroviaires dans le pays pour éviter des faillites face à la chute de fréquentation.



Le ministère des Transports explique dans un communiqué qu'il va suspendre les contrats de franchise avec les opérateurs privés qui se partagent l'exploitation du réseau à travers le Royaume-Uni. L'ensemble des revenus et des risques liés à l'exploitation des lignes seront transférés au gouvernement pour une durée initiale de six mois.



9h25. La dégringolade se poursuit sur les marchés financiers. La bourse de Hongkong perd près de 5 % à la clôture, alors que la Bourse de Paris chute de 4,44 % à l'ouverture, à 3 869,01 points. De son côté, le Dax (Francfort) ouvre en repli de 4,40 %, à 8 536,33 points. La Bourse de Londres chute par ailleurs de 4,67 % à l'ouverture.



9h17. La Bourse de Paris chute de 4,44 % à l'ouverture, à 3 869,01 points.



9h15. Darmanin favorable à la prise de congés payés pendant le confinement. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, se dit lundi favorable à ce que les salariés prennent des congés payés pendant la période de confinement afin de pouvoir travailler plus une fois l'épidémie terminée. « Lorsqu'on peut prendre des jours de congés pour pouvoir refaire vivre notre pays […] au lendemain de cette crise […], je pense que ce sera une pierre à l'édifice que chacun doit avoir », affirme ce lundi Gérald Darmanin au micro de Radio Classique.



9h10. Valérie Pécresse se prépare à une semaine très difficile. « La région Ile-de-France s'apprête à vivre une semaine, peut-être même 15 jours très difficiles et il est impératif d'aider nos personnels soignants qui sont en première ligne », explique Mme Pécresse sur France info.



Sur ces 20 millions de masques commandés à un fournisseur de l'AP-HP, 5 millions arriveront en milieu de semaine, assure-t-elle, pour « doubler le nombre de masques qui sont donnés aux personnels soignants dans les hôpitaux, aux libéraux, mais aussi dans les Ehpad, les associations humanitaires ».



9 heures. Hongkong interdit toute entrée aux non-résidents. Hong Kong va interdire à tous les non-résidents d'entrer sur son territoire à partir de mercredi, pour au moins deux semaines, annonce ce lundi la cheffe de l'exécutif qui a pris de nouvelles mesures pour tenter de juguler la récente hausse des cas de contamination au coronavirus.



8h56. « Le virus peut vivre quelques heures sur différentes surfaces » alerte Olivier Schwartz, responsable de l'Unité Virus et Immunité de l'Institut Pasteur. Sur BFMTV, le professeur précise que le virus peut vivre « entre 3 et 12 heures sur différentes surfaces ».



8h47. Le premier footballeur allemand touché reconnaît avoir « eu peur ». Luca Kilian, le premier footballeur de première division allemande du club du SC Paderborn touché par le coronavirus, est tiré d'affaire mais reconnaît avoir « eu peur », dans une interview publiée ce lundi dans la presse locale. « Ca a commencé le 10 mars avec une toute petite irritation dans la gorge puis le lendemain j'ai eu des maux de tête, mais j'ai continué à m'entraîner ». « Le 12 mars j'ai eu les premières bouffées de chaleur et un jour plus tard c'était vraiment fort. Fièvre et forts tremblements. A ce moment là j'ai vraiment eu peur pour la première fois. Il a fallu quatre jours pour que la fièvre baisse, et à partir de là je suis allé mieux de jour en jour », poursuit Kilian.



8h40. Les Emirats ferment les centres commerciaux et restaurants. Les Emirats arabes unis annoncent lundi la fermeture des centres commerciaux, ou « malls », et des restaurants dans le cadre des mesures de restrictions imposées pour lutter contre la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. Aux Emirats, qui ont enregistré 153 cas d'infections et deux morts, les grands « malls », parfois fastueux, représentent l'une des attractions principales du pays et sont habituellement très fréquentés par les habitants comme les touristes.



8h06. 20 millions de masques commandés pour l'Ile-de-France. « J'ai commandé 20 millions de masques pour l'Ile-de-France, dont 5 millions arriveront en milieu de semaine », annonce ce matin sur France Info la présidente de la région, Valérie Pécresse. « L'Ile-de-France s'apprête à vivre une semaine difficile » précise-t-elle.



8 heures. L'Arabie saoudite impose un couvre-feu nocturne. L'Arabie saoudite va imposer un couvre-feu nocturne pendant trois semaines pour renforcer les mesures de précaution prises « afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus » dans le royaume.



« Le roi Salmane a décidé d'imposer un couvre-feu pour limiter la propagation du nouveau coronavirus de 19H00 à 6H00 du matin pendant une période de 21 jours à partir de lundi soir », indique l'agence de presse officielle SPA, citant un décret royal.



7h45. Les vols vers Pékin contraints à une escale sanitaire. Les passagers des vols internationaux à destination de Pékin doivent à partir de ce lundi effectuer une escale préalable dans une ville chinoise afin d'y subir des examens médicaux liés au Covid-19, ont annoncé les autorités. Ces 12 points d'entrée, qui varient suivant la liaison aérienne, sont Tianjin, Shijiazhuang, Hohhot, Xi'an, Taiyuan (nord), Zhengzhou (centre), Shanghai, Jinan, Qingdao, Nanjing (est), Shenyang et Dalian (nord-est).



7h25. Airbus annule ses dividendes pour 2019 et ses objectifs pour 2020. Dans un communiqué, Airbus précise avoir « reçu l'aval » de son conseil d'administration pour « retirer la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action qui représente une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros ». Il annonce également avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit pour porter ses liquidités disponibles à 30 milliards d'euros contre 20 précédemment.



7h10. Les TGV et Intercités gratuits pour les personnels soignants. La SNCF rend gratuits les TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux (médecins, infirmiers et aide-soignants) qui répondent aux appels de solidarité pour venir renforcer les hôpitaux afin de lutter contre le Covid-19, annonce t-elle ce lundi.



« S'ils ont le justificatif de leur direction, ils peuvent voyager dans toute la France pour aller renforcer un service », indique le directeur de SNCF Voyages, Alain Krakovitch. « C'est normal qu'on soit aussi à la SNCF dans une action de solidarité vis-à-vis des soignants », ajoute t-il.



7h05. Les Emirats arabes unis suspendent tous les vols de passagers. Les Emirats arabes unis annoncent ce lundi la suspension à partir de mercredi et pour deux semaines de tous les vols pour passagers, y compris en transit.



7 heures. Rudy Gobert évoque une perte d'odorat et du goût. Le basketteur français Rudy Gobert (Utah), premier joueur NBA à avoir été testé positif au Covid-19, évoque « une perte de l'odorat et du goût » ces derniers jours. « Juste pour vous tenir un peu au courant, la perte de l'odorat et du goût font sans aucun doute partie des symptômes. Je n'arrive pas à sentir quoi que ce soit depuis quatre jours. Est-ce que quelqu'un a vécu la même chose ? », tweete Rudy Gobert.



6h55. Aucun cas local en Chine, 39 contaminations importées. Deux mois jour pour jour après la mise en quarantaine de la métropole de 11 millions d'habitants, aucune nouvelle contamination n'y a été signalée ce lundi, et ce, pour le cinquième jour consécutif.



Neuf décès ont par ailleurs été enregistrés, tous dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie.



6h52. Harvey Weinstein contaminé. L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, récemment condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, est porteur du nouveau coronavirus. Plusieurs sources ont confirmé au site d'informations sur les célébrités TMZ que le producteur hollywoodien déchu, 68 ans, était bien l'un des deux détenus de la prison de Wende (nord de l'Etat de New York) ayant été testés positifs au nouveau coronavirus.



