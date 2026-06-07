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DIRECT DAKAR ARENA 🔴Meeting d’investiture d’Ousmane Sonko avec Pastef les Patriotes

PressAfrik TV vous invite à suivre en direct du DAKAR ARENA le meeting d'investiture de Ousmane Sonko, moins de 24 heures après qu'il a été élu à la tête du parti Pastef (majorité parlementaire).




Charles KOSSONOU

Dimanche 7 Juin 2026 - 15:27


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