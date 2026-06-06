PASTEF : Ousmane Sonko appelle à « accélérer la formation des militants » pour éviter les dérives

Lors du premier congrès ordinaire de PASTEF-Les Patriotes, tenu samedi 6 juin au CICAD de Diamniadio, Ousmane Sonko, réélu à la présidence du parti, a insisté sur un chantier souvent relégué au second plan : la formation militante.



Devant une assemblée de délégués venus de tout le territoire et de la diaspora, il a prévenu : « Un parti révolutionnaire qui cesse de former commence à s’administrer lui-même ».



Le président de PASTEF a longuement développé sa vision d’un parti de masse, qu’il oppose à un « simple appareil électoral » ou à un « parti de télévision ou de réseaux sociaux ».



Selon lui, la force de PASTEF réside dans son ancrage territorial et populaire : quartiers, villages, universités, lieux de travail, diaspora. Mais cet ancrage, a-t-il dit, doit être consolidé par un effort systématique de formation idéologique et organisationnelle.



« Nous avons les militants les plus formidables au monde, je ne cesserai jamais de vous rendre cet hommage », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Mais nous devons accélérer la formation de ces militants, car toutes les autres considérations dépendent de la qualité de cette formation».



Ousmane Sonko a notamment appelé à renforcer les capacités des cellules, sections et coordinations, afin que le parti reste « présent au cœur de la société réelle ».



Le leader de PASTEF a également lié la formation à la lutte contre les dérives bureaucratiques. « Un parti capable de produire la pensée, d’éclairer les choix nationaux, de former ses militants, d’éviter les dérives bureaucratiques et de maintenir le lien vivant entre l’État et le peuple », a-t-il énuméré. Et d’avertir : « Lorsqu’un parti cesse d’écouter le peuple, il commence à se détacher de l’histoire ».



Enfin, le président réélu de PASTEF a rappelé que la formation ne se limite pas à la technique militante. Elle relève d’une exigence historique, à l’image d’Amílcar Cabral, pour qui « les mouvements de libération ne triomphent durablement que lorsqu’ils élèvent le niveau de conscience politique du peuple ».