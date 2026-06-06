Kolda : le ministre Mamadou Lamine Dianté invite les Sénégalais à s’unir pour soutenir la vision du Président Diomaye Faye

En visite à Kolda pour la première fois depuis sa nomination au gouvernement le 1er juin dernier, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a lancé un vibrant appel à l’unité et au dépassement des clivages politiques afin d’accompagner le chef de l’État dans la mise en œuvre de son projet pour le Sénégal.



S’exprimant ce samedi lors d’une déclaration de presse dans la capitale du Fouladou, le nouveau membre du gouvernement a invité les Sénégalais à faire bloc autour du Président de la République pour relever les défis du développement.



« Il faut qu'on se donne la main et qu'on accepte d'accompagner le Président de la République pour qu'il puisse réaliser ses ambitions pour notre cher Sénégal », a-t-il déclaré devant la presse.



Dans son intervention, Mamadou Lamine Dianté a insisté sur la nécessité de placer l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes. « Nous n'avons pas de parti. Si nous en avons un, c'est le Sénégal », a-t-il martelé, appelant ses concitoyens à « aller au-delà des clivages partisans pour servir le pays ».



Le ministre a également évoqué les attentes du chef de l’État vis-à-vis de son équipe gouvernementale. Selon lui, le temps est désormais à l’action et aux résultats concrets.



« Le Président attend de nous des résultats, de l'action et du pragmatisme », a-t-il souligné, affirmant sa volonté de contribuer efficacement à la transformation de l’administration publique et à l’amélioration des services rendus aux citoyens.



Profitant de cette première visite dans sa région d’origine, Mamadou Lamine Dianté a également mis en avant son engagement en faveur de la promotion des compétences locales. Il a plaidé pour une meilleure valorisation du potentiel humain du Fouladou, du Pakao et du Balantacounda.



« Mon combat est de montrer et de mobiliser les compétences du Fouladou-Pakao-Balantacounda afin qu'on puisse leur confier des responsabilités dans ce pays pour qu'elles puissent non seulement servir le Sénégal mais également notre contrée », a-t-il déclaré.



Cette sortie du nouveau ministre a été accueillie avec intérêt par de nombreux acteurs locaux qui y voient un message de rassemblement et un engagement en faveur d’une meilleure représentation des cadres du sud du pays dans les sphères de décision nationales. À travers cet appel à l’unité et à la mobilisation des compétences, Mamadou Lamine Dianté entend inscrire son action sous le signe du pragmatisme, de l’efficacité et du service de la nation.