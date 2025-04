Daaka de Médina Gounas 2025 : les préparatifs s’intensifient pour un événement sécurisé

En prélude à l’édition 2025 du Daaka de Médina Gounas, prévu du 26 avril au 5 mai, les membres du comité régional de développement (CRD) de Kolda se sont réunis lundi, pour affiner les préparatifs de cette retraite spirituelle d’envergure. L’événement, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles musulmans venus de tout le Sénégal et des pays voisins, nécessite une organisation méticuleuse pour garantir sécurité, quiétude et confort à l’ensemble des pèlerins.



Au cœur des échanges, plusieurs mesures importantes ont été annoncées par le comité d’organisation. Parmi les plus notables, interdiction formelle des bonbonnes de gaz sur le site du Daaka. Une décision prise pour prévenir tout risque d’incendie ou d'explosion dans cet espace temporairement peuplé.



Les organisateurs appellent également les pèlerins qui installeront des tentes à éviter de détériorer les infrastructures hydrauliques mises en place. "Il est crucial de préserver les tuyaux d’approvisionnement en eau pour garantir un accès constant et sécurisé à cette ressource essentielle", a rappelé un membre du comité.



Dans un souci de sécurité routière, la vigilance est fortement recommandée aux conducteurs se rendant à Médina Gounas. L’objectif affiché est clair : un Daaka 2025 "sans accident". Il est également demandé aux participants de respecter les installations de la SENELEC afin d’assurer un approvisionnement électrique stable et sans perturbations.



Le Gouverneur de la région, présent à la réunion, a tenu à rassurer les populations : "les dispositions habituelles en matière d’accueil, de sécurité et de logistique seront non seulement reconduites, mais aussi renforcées". L’autorité administrative a insisté sur l’importance d’une couverture sanitaire adéquate et d’un dispositif sécuritaire renforcé, en collaboration avec les services compétents.



À quelques jours du démarrage du Daaka, l’heure est donc à la mobilisation générale pour offrir aux fidèles un cadre propice à la méditation, au recueillement et à la paix, valeurs fondatrices de ce grand rendez-vous religieux.