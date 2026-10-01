Sénégal : un projet de 65 milliards FCFA pour la lutte contre le cancer du sein est en cours d’élaboration

Au Sénégal, un projet de renforcement de la lutte contre le cancer, dont le financement est évalué à plus de 65 milliards de francs CFA (environ 100 millions d’euros), est en cours d’élaboration sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Action sociale, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), selon les informations de l’APS, qui cite le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles (DLMT), Malick Anne.



«C’est un projet qui va venir renforcer et changer le visage de la lutte contre le cancer au Sénégal», a déclaré mercredi 30 septembre Malick Anne, lors de la cérémonie officielle de clôture de la campagne «Septembre en Or», à Dakar.



Par ailleurs, le médecin a souligné l’urgence de «renforcer le dépistage précoce du cancer pédiatrique», relevant que de «nombreux enfants décèdent sans même avoir pu accéder à une structure hospitalière».



Cette campagne, consacrée à la sensibilisation et à la mobilisation contre les cancers pédiatriques, portait sur le thème «Cap sur la guérison : stratégies, espoir et mobilisation continue», toujours selon l’APS.