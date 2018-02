Dahra Djoloff : Un réseau de trafiquants de drogue démantelé

Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par les gendarmes à Dahra Djoloff. Après avoir reçu un appel anonyme, faisant état de ce trafic entretenu par le sieur Cheikh Mbaye, les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour filer le mis en cause.



Sur place, les pandores ont constaté que le dealer s’attachait les services de son ami coiffeur répondant au nom d’Ibrahima Ka, pour garder son produit dans son atelier, en attendant l’arrivée de ses clients.



Malheureusement, c’est au moment de préparer ses cornets de chanvre indien, qu’il a été surpris par les hommes en bleu. Le dealeur et le coiffeur ont ainsi été interpellés et conduits à la brigade. Fouillés, les gendarmes ont pu retrouver 127 grammes et une dizaine de cornets sur le dealer et son acolyte, ainsi que la somme de 102.680 F CFA.



Soumis à un interrogatoire, Cheikh Mbaye a donné le nom de son fournisseur qui se trouve être Aliou Ly, établi au quartier de Ndindy, à Touba. Et c’est sous bonne escorte que ce dernier a été conduit à la brigade de Dahra. D’autres consommateurs et petits détaillants sont tombés au moment où ils appelaient sur le portable de cheikh Mbaye ou d’Aliou Ly, pour passer leurs commandes, livre « Vox Populi ».