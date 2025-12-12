Ministère de l’Hydraulique : le budget 2026 arrêté à 1727 milliards de FCFA, soit une hausse 80%

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) est arrêté à 1 727 855 901 439 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et 244 854 160 962 FCFA en Crédits de Paiement (CP). Une augmentation estimé à 80% par rapport à la loi de finances 2025. Pour 2026, l'accent est mis sur l'investissement de projets à long terme, l'accès à l'eau, l'assainissement, la gestion durable des ressources et la gouvernance.



Cette structure budgétaire, présentée par le ministre Cheikh Tidiane Dièye, est répartis en différents programmes, selon le rapport.



Pour le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative, les crédits alloués s' élèvent à un coup estimés à 3 519 244 726 FCFA en AE et en CP.Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis ainsi qu’il suit : concernant les dépenses de personnel, 656 182 000 FCFA en AE et en CP ; quant à l’acquisition de biens et services, un montant de 218 062 726 FCFA en AE et en CP est octroyé, pour le transfert courant, la somme est de 845 000 000 de FCFA en AE et en CP et 1 800 000 000 de FCFA en AE et en CP alloués aux investissements exécutés par l’État.



Concernant la gestion intégrée des ressources en eau, les crédits alloués à ce programme s’élèvent à 22 481 051 670 FCFA en AE tandis que les CP sont estimés à 19 836 054 493 FCFA. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : 222 119 000 FCFA en AE et en CP pour les dépenses du personnel ; 48 284 538 FCFA en AE et en CP pour l’acquisition de biens et services ; concernant les transferts courants, c’est 5 002 653 470 FCFA en AE et en CP ; les investissements exécutés par l’État sont évalués à 17 207 994 662 FCFA en AE et 14 562 997 485 FCFA en CP.



Par ailleurs, les crédits alloués à ce programme portant l’accès sécurisé à l’Eau Multi-Usage sont estimés à 1 508 317 216 458 FCFA en AE tandis que les CP s’élèvent à 138 661 639 258 FCFA.

Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis ainsi qu’il suit : dépenses de personnel : 319 550 000 FCFA en AE et en CP ; acquisition de biens et services : 233 195 198 FCFA en AE et en CP ; transferts courants : 6 155 334 423 FCFA en AE et en CP ; investissements exécutés par l’État : 1 495 880 136 837 FCFA en AE et 126 224 559 637 FCFA en CP ; transfert en capital : 5 729 000 000 de FCFA en AE et en CP.



Cependant, concernant l’accès sécurisé à l'Assainissement et de gestion des eaux pluviales les crédits alloués audit programme sont arrêtés à 193 538 388 585 FCFA en AE et 82 837 222 485 FCFA en CP.

Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : dépenses de personnel 531 853 000 FCFA en AE et en CP ; acquisition de biens et services : 141 771 454 FCFA en AE et en CP transferts courants : 60 000 000 de FCFA en AE et en CP ; investissements exécutés par l’État : 188 904 764 131 FCFA en AE et 78 203 598 031 FCFA en CP ; transferts en capital : 3 900 000 000 de FCFA en AE et en CP.