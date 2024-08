Dahra Djoloff : une voiture se renverse sur une piste en chantier, 10 blessés signalés

Un véhicule de type ‘’wopouya’’ transportant des pèlerins à destination de Touba a dérapé et s’est renversé ce jeudi sur une piste en chantier reliant Mbeuleukhé à Dahra Djolof, causant des blessures à 10 passagers, dont six se trouvent dans un état grave, selon des sources sécuritaires.



L’accident est survenu près de la commune de Kamb, à environ 20 kilomètres de Dahra Djolof, sur une piste en cours de bitumage, précise APS. L’adjudant-chef Adrien Malick Faye, chef du détachement des sapeurs-pompiers de la zone, a confirmé l’incident en précisant que les six blessés graves ont besoin d’une attention médicale urgente.



Les sapeurs-pompiers, intervenus sur les lieux, ont profité de l’occasion pour rappeler aux conducteurs l’importance de la prudence sur les routes, surtout lors de trajets en véhicules inadaptés comme les ‘’wopouya’’, très populaires mais souvent dangereux, notamment dans les régions de Louga et Matam.



Ces derniers temps les accidents routiers sont de plus en plus fréquents et meurtriers.