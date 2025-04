Dakaa de Médina Gounass : un approvisionnement en eau potable assuré, selon les autorités

À l’occasion du pèlerinage annuel du Dakaa à Médina Gounass, les autorités assurent que l’approvisionnement en eau potable est pleinement garanti pour les fidèles. Selon des sources officielles, un dispositif spécial a été mis en place pour répondre efficacement aux besoins des milliers de pèlerins attendus dans la localité.



Pas moins de 25 camions-citernes ont été mobilisés et huit forages, dont quatre dédiés au site du Dakaa et quatre autres dans la ville de Médina Gounass, sont fonctionnels depuis le 14 avril, selon le chef du service régional de l’hydraulique de Kolda, Ibrahima Diatta.



« Du 7 au 10 avril, nous avons procédé à l’entretien de tous les forages. Cette année, ils ont été mis en service à temps, et ils fonctionnent tous normalement », a affirmé M. Diatta, avant de rassurer : « Durant les dix jours du Dakaa, aucune rupture d’eau ne sera notée. »



Il a également souligné que les éventuelles difficultés rencontrées par le passé relevaient davantage d’un problème de gestion que d’un manque de ressources. « L’objectif est de ravitailler les gens en eau à tout instant. L’eau est là, il faut simplement bien la gérer », a-t-il précisé.