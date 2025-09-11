Dakar : 13 pays d’Afrique de l’Ouest signent une déclaration pour refonder la démocratie

Les 9 et 10 septembre 2025, des représentants de la société civile de 13 pays ouest-africains, réunis à Dakar avec le Réseau des observateurs électoraux francophones (ROEF), ont adopté une déclaration appelant à une refondation des pratiques démocratiques dans la région.





Placées sous la présidence de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, haute représentante du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, les assises ont insisté sur le rôle déterminant de la société civile comme « vigile démocratique, médiateur social et garant des libertés fondamentales ».





Face à la recrudescence des coups d’État militaires, à la faiblesse de l’État de droit et aux frustrations sociales, les signataires de la Déclaration de Dakar recommandent la mise en place de mécanismes permanents d’observation démocratique, le renforcement du rôle du juge constitutionnel et l’institutionnalisation du dialogue économique et social. L’éducation civique et l’insertion socio-économique de la jeunesse sont également mises en avant comme priorités.





Les partis politiques sont « exhortés à bannir les discours de haine et à proposer des programmes favorisant l’unité nationale et la séparation des pouvoirs. De leur côté, les organisations de la société civile s’engagent à intensifier leurs actions de sensibilisation et de médiation », rapporte Sud Quotidien.

