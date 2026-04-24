Dakar : 15 boulangeries fermées et plus de 11000 baguettes saisies lors d’une opération des services d’hygiène

Le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Brigade régionale d’hygiène de Dakar, a supervisé ce vendredi une nouvelle opération coup de poing dans le cadre de l’initiative « Retour de Manivelle ».



Au cours de cette intervention, ses équipes ont procédé à la fermeture immédiate de 15 boulangeries traditionnelles pour non-respect des normes. Elles ont également saisi 1 325 litres d’huiles usagées, ainsi que 11 307 baguettes de pain transportées dans des conditions jugées inappropriées. Quatre individus ont été interpellés et des amendes forfaitaires d’un montant total de 3 600 000 FCFA ont été infligées.



Le service d’hygiène appelle les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant les pratiques irrégulières. « Il y a des boulangeries qui peuvent nous échapper et nous attendons la contribution des populations », a indiqué le capitaine Idrissa Ndiaye.



Il a par ailleurs salué l’engagement des autorités, notamment la volonté du Président Bassirou Diomaye Faye de renforcer les moyens humains et matériels de ce corps, estimant que ces efforts permettront d’améliorer durablement la protection de la santé publique.